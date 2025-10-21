Un grupo ecologista alerta de un brote de gripe aviar en un cernícalo del Delta del Ebro

El grupo GEPEC-EdC (Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp - Ecologistes de Catalunya) asegura en un comunicado enviado este martes que la semana pasada se detectó un caso de un cernícalo vulgar afectado por el virus de la gripe aviar. En concreto, el grupo ecologista alerta que la ave salvaje, localizado en la zona del Delta del Ebro, tiene el tipo H5N1, que señalan como "una cepa muy peligrosa que se puede transmitir a los humanos, creando afectaciones graves que pueden acabar con la muerte". El grupo ecologista también ha pedido la prohibición de la caza en la zona de influencia del ave detectada.

Según asegura GEPEC-EdC, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya suspendió las tareas de anillamiento científico de aves que se estaban llevando a cabo en el entorno del Delta del Ebro y anuló una resolución reciente sobre nuevas actuaciones de control de la polla de agua en el territorio. El comunicado de la entidad ecologista señala que "estas actuaciones tienen como objetivo eliminar las actividades que conlleven una manipulación y un contacto con aves salvajes".

Sin embargo, el GEPEC-EdC asegura que el Departament "permite que se sigan cazando, manipulando y consumiendo pájaros salvajes sin ningún tipo de limitación", una decisión que han calificado "de increíble y desacertada". Los ecologistas se dirigen directamente al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y le exigen la prohibición "inmediata" de la cacería en un radio mínimo de 10 kilómetros desde donde se localizó al cernícalo fallecido y durante por lo menos 30 días. El grupo también señala que "lo ideal sería que la prohibición afectara a toda la plana del Delta" debido a la "gran movilidad" que presenta esta especie en el territorio.

Una "posible nueva pandemia"

La única medida que ha tomado el Govern ante la detección de una ave infectada por la gripe aviar, según el grupo ecologista, es "la prohibición del uso de reclamos vivos en el ejercicio de la cacería", lo cual definen como una decisión "sin ningún sentido, puesto que pretende evitar que los pájaros domésticos se puedan contagiar de animales salvajes infectados" y que la infección pase a los humanos pero sin impedir que los cazadores puedan manipular y consumir directamente los mismos pájaros salvajes "que también podrían estar infectados".

La entidad ecologista recuerda un caso del pasado mes de agosto en la zona de los Aiguamolls de l'Empordà, cuando se detectó una cigüeña afectada con el mismo virus. En ese momento, aseguran, se suspendió la cacería en un radio de 10 kilómetros alrededor de donde se encontró el ejemplar afectado, lo que ahora piden por el cernícalo detectado en el sur de Tarragona. El GEPEC-EdC acusa al Departament de Territori de "haber sucumbido al miedo de las posibles protestas del colectivo de cazadores del Delta" y que, para evitarlas, han "preferido someter a la población a un posible contagio del virus de la gripe aviar y a una posible nueva pandemia".