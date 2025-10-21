Sucesos
Detenidos 'in fraganti' tres hombres en Tarragona por un robo con fuerza en una nave industrial
Los arrestados acumulan cerca de un centenar de antecedentes policiales
Bombers rescata a cuatro bañistas en la playa de Tamarit (Tarragona)
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este pasado domingo en Constantí (Tarragonès) a tres hombres de 28, 36 y 40 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, y a uno de ellos también se le atribuye un delito de hurto. Los hechos tuvieron lugar hacia la una del mediodía cuando la policía recibió el aviso de un posible robo en una nave industrial.
En el operativo también participó la Policía Local de Constantí. Al llegar al lugar de los hechos rodearon la nave y comprobaron que dentro había tres desconocidos que habían saltado un muro de unos dos metros de altura. Los ladrones intentaron huir en un vehículo que tenían estacionado pero los agentes los pudieron interceptar y detener.
Los arrestados acumulan cerca de un centenar de antecedentes policiales. Está previsto que los tres individuos pasen a disposición del juzgado de guardia de Tarragona en las próximas horas.
