Un récord de 1.600 'runners' participarán en la Mitja Marató y la 10K de Tarragona el 2 de noviembre

El Ayuntamiento de Tarragona ya lo tiene todo preparado para la 34ª edición de la Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona, que llegará el domingo 2 de noviembre y ha vuelto a llegar al máximo de las inscripciones admitidas batiendo un nuevo récord respecto a los últimos años. De hecho, este año se han ofrecido 1.600 dorsales, un centenar más que en las anteriores ediciones, y a principios de octubre ya se habían agotado. Es el evento deportivo más emblemático de la ciudad y lo organiza Tarragona Esports.

Después de la buena acogida del año pasado, ambas carreras volverán a repetir recorrido, un itinerario circular que saldrá a las 9:00 horas desde el cruce entre las calles Vidal i Barraquer y Torres Jordi, en el tramo lateral del pabellón y la piscina municipal de la Part Baixa y el Serrallo.

"Detrás de este éxito de inscripciones hay 1.600 personas, cada dorsal asignado representa un reto personal, una preparación, un hito. Y es que la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona es más que un acontecimiento deportivo, es un símbolo de ciudad, una fiesta que llena las calles de corredores y afición", ha manifestado el concejal de Deportes y Turismo Deportivo del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, en la presentación del evento, este lunes.

En cuanto al recorrido, igual que el año pasado, la Mitja Marató se completará haciendo dos vueltas a un itinerario que recorrerá las vías y las plazas más emblemáticas del centro de la ciudad como son la plaza Imperial Tàrraco, la Rambla Nova, la plaza Unesco y la Via Augusta. También pasará por la Vall de l'Arrabassada para seguir hacia el paseo marítimo Rafael Casanova y llegar hasta el muelle de Llevant del paseo de la Escullera para volver hacia el Moll de Costa del Port de Tarragona. El circuito de la carrera de 10 kilómetros será el mismo, haciendo una vuelta y sin el tramo del paseo de l'Escullera.

Tarragona Esports obsequiará a las personas participantes con una camiseta técnica conmemorativa. Toda la información sobre el acontecimiento se puede consular en la web específica de la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona.

Convenio entre Tarragona Esports y Carburos Metálicos

Por tercer año consecutivo, Tarragona Esports y Carburos Metálicos han firmado un convenio para que la compañía sea la principal patrocinadora de Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona. El evento también cuenta con el patrocinio de CaixaBank y con la colaboración de Protección Civil y voluntarios Apifv; Buen Precio y Estallido; Coca Cola, Ruzafa, Automático Tarraco, el Puerto de Tarragona, Hyundai - EBRO, Return tono play, la Associació de Veïns del Port y Club Tenis Tarragona.

El director de seguridad del sur de Europa y del Norte del continente de Carburos Metálicos, Josep Ribera, ha manifestado que "es un honor colaborar por tercer año consecutivo en este acontecimiento tan arraigado a Tarragona. Apostamos por Tarragona y por todo el territorio; y esta es una de las iniciativas más especiales".