La multinacional danesa Normal llega a Tarragona con un centro logístico en Valls y 300 puestos de trabajo

La empresa multinacional Normal, procedente de Dinamarca, abrirá un nuevo centro logístico en el Camp de Tarragona, según ha informado este lunes el Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya. La marca escandinava invertirá 20 millones de euros y creará 300 puestos de trabajo en la nueva planta de distribución, que tendrá más de 40.000 metros cuadrados.

Se trata del primer centro logístico que la multinacional prevé ubicar en el Estado, con el objetivo de reforzar la distribución de sus productos en España, Portugal y el sur de Francia. La cadena es internacionalmente reconocida por su extensa oferta de productos multi marca de cura personal, higiene dental y maquillaje. Según la información proporcionada por el govern, la nueva sede de la multinacional en las comarcas de Tarragona tendrá destinados 1.500 metros cuadrados a oficinas, además de zonas de almacenamiento en frío para productos sensibles a la temperatura, entre otras aplicaciones.

La futura planta logística se situará concretamente en El Pla de Santa Maria (Alt Camp), cerca de la ciudad de Valls, un hecho que desde el Departament d'Empresa destacan como la respuesta a las buenas comunicaciones y proximidad geográfica con el sur de Francia, así como la capacidad de incorporar talento con alta cualificación. Las mismas fuentes señalan que el nuevo centro "será el principal hub logístico de la compañía para el sur de Europa y consolida el Camp de Tarragona como ubicación estratégica en este ámbito".

La marca danesa cuenta con ocho centros en Catalunya, y más de 40 en todo el Estado. En Catalunya se ubican, la mayoría, en la provincia de Barcelona: Terrassa, Mataró, Gavà y cuatro en la capital catalana; además de otra tienda en el centro de Girona.

El Govern destaca el atractivo de Tarragona

"La apuesta de Normal por Catalunya demuestra una vez más el atractivo de nuestro país como ubicación estratégica para cualquier multinacional que quiera operar en el sur de Europa, tanto por la situación geográfica como por el acceso al talento e infraestructuras de calidad que podemos ofrecer", ha asegurado el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper.

Por su parte, el jefe logístico de Normal, Niels Katholm, ha apuntado: "Desde el principio hemos tenido una buena colaboración con los socios y la acogida que hemos experimentado por parte de las instituciones y las partes interesadas locales ha sido realmente alentadora. Ya hemos experimentado un gran interés por parte de posibles trabajadores, cosa que confirma nuestra creencia que Catalunya es ideal para atraer talento cualificado y construir un equipo fuerte".