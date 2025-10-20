El Govern y el Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona) plantean el derribo de viviendas situadas en zonas inundables

El Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) valoran el derribo de una decena de viviendas situadas dentro en el barranco del Llop, en la urbanización Estona de Alcanar Platja. Son casas residenciales que han sufrido cinco catástrofes naturales los últimos siete años, con inundaciones cada vez más graves.

El consistorio tarraconense exige desde hace años soluciones preventivas y drásticas a una situación de riesgo extremo para las personas que viven en la zona. El pasado domingo se hicieron unos sesenta rescates por las inundaciones y se volvieron a salvar vidas 'in extremis', en Alcanar Platja. El consistorio propone renaturalizar las urbanizaciones y trasladar a los habitantes. Los vecinos de estas primeras diez casas afectadas están de acuerdo y podrían ser "los primeros refugiados climáticos del país".

El Ayuntamiento de Alcanar ya ha hecho llegar a la Generalitat, a través del Departament de Presidència, los datos catastrales y urbanísticos, como la tipología de suelo, de las diez primeras viviendas que se plantea echar a tierra a la urbanización Estona. Son viviendas construidas al paso del barranco de Llop, sobre la antigua N-340, a la altura del camping de los Alfacs, donde también habrá que implementar medidas.

El consistorio ha alertado que "no pueden proteger a las personas" que viven allí durante las lluvias torrenciales. "Hay un riesgo evidente para sus vidas", ha avisado el alcalde, Joan Roig. "A menos que las traslademos a otro lugar, no es seguro", ha insistido. Este pasado fin de semana se reunieron con los vecinos afectados y, según el alcalde, entienden y aceptan la situación. Mientras se concreta la fórmula en la que se pueda ejecutar su traslado, Roig señala que será un tipo "de prueba piloto" que los convertirá "en los primeros refugiados climáticos del país".

Devolver al medio natural "aquello que es suyo"

La mesa técnica que se constituyó en febrero de 2024 para encontrar soluciones preventivas en las recurrentes catástrofes por lluvias torrenciales que sufre Alcanar, ya identificó "tres zonas calientes" en el municipio. Además del barranco del Llop en la zona del camping de los Alfacs, donde ahora se plantean las primeras expropiaciones, también preocupaba el Fondo de Jan y al barranco de Les Cases. Aun así, el alcalde de Alcanar pide "no generalizar" y que este concepto de "traslado y expropiación" por causas medioambientales se haga "de forma segmentada" y en zonas "muy determinadas", para ver "como funciona la medida" antes de extenderla.

Joan Roig hace años que reclama actuaciones preventivas, aceptar "el origen" del problema y asumir que la solución pasa por "renaturalizar, devolver al medio aquello que era suyo, los circuitos naturales del agua". Esto implica trasladar a las personas que viven en lugares "donde no están seguros". "Las administraciones lo tendrían que tener clarísimo y empezar a invertir los recursos aquí. No en acciones reactivas", ha vuelto a reclamar el alcalde.

Hipotecados por la catástrofe y la prevención

De este modo, además, se reduciría el gasto que están acumulando muchos ayuntamientos de las Terres de l'Ebre, que asumen el coste de la destrucción de las lluvias. Alcanar ha sufrido cinco graves inundaciones los últimos años (2018, 2021, 2023, 2024, y la del pasado 12 de octubre) y vivirá "hipotecado" durante más de una década por "las cantidades ingentes de dinero" que cuesta cada uno de los fenómenos meteorológicos catastróficos que sufre.

La salud económica municipal se ve agraviada por unas ayudas que llegan tarde y son insuficientes. Solo el 2018, el coste de las reparaciones fue de 8 millones de euros, todo el presupuesto anual del consistorio. Las ayudas recibidas desde el Estado cubrieron el 10%, y no han supuesto ni la mitad de los costes en los temporales posteriores.

El municipio ha ejecutado obras clave para ser más resilientes a las inundaciones y las lluvias torrenciales. Se han abierto pasos del paseo marítimo de las Cases de Alcanar al Fondo de Jan, se han hecho bases de laminado y un 'bypass' al cruce de la carretera N-340. A principio de este mes de octubre, se aprobó la limpieza del pozo de la urbanización Estona y se prevé retirar también una central eléctrica en el mismo lugar, y se hará otra balsa de laminado en la parte inferior del camping.

Cómo señala el alcalde, estas medidas han sido esenciales y "clave" cuando han caído hasta 150 litros por metro cuadrado, pero cuando son 350 o 400 litros, "en 5 minutos, estas medidas están desbordadas". "Entonces, cuando todo lo que haces en el ámbito municipal no funciona y tienes estudios y una mesa técnica, y todas las acciones hechas, la única medida para algunos lugares, como pasa en la urbanización Estona, es la deconstrucción", ha defendido Roig.