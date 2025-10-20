Bombers rescata a cuatro bañistas en la playa de Tamarit (Tarragona)

El cuerpo de Bombers de la Generalitat ha realizado el rescate de cuatro bañistas en la playa de Tamarit, en el término municipal de Tarragona, que se habían quedado atrapados debido al fuerte oleaje, este lunes por la tarde. Las cuatro personas han podido ser extraídas de forma individual por los servicios de emergencias y sin ningún herido.

A las 15:36 horas el número 112 ha recibido la llamada de alerta por la presencia de cuatro personas dentro del mar en la zona de las rocas del Castell de Tamarit, en Tarragona, que no podían salir del agua por el estado embravecido del mar. Una de ellas se encontraba en una zona de boyas marítimas mientras en el mar había presencia de "muchas olas fuertes", según han precisado a este medio fuentes de los Bombers.

Los bomberos han acudido al lugar con tres dotaciones, que han socorrido a los bañistas con armillas y, de forma individual, las han extraído del mar con las mesas de rescate. En el operativo también ha tomado parte un helicóptero y una moto de agua de Salvamento Marítimo. Las cuatro personas han sido trasladadas primero a las rocas y, después, a la playa de Tamarit, donde les esperaban familiares con sus pertenencias.

El suceso se ha resuelto sin ningún traslado al hospital, ya que los cuatro bañistas se encontraban en buen estado de salud, tras las comprobaciones pertinentes.