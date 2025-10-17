Tarragona ampliará el alcance de la tarifa social municipal en 2026, que pasará de 700 a 2.800 familias

La semana pasada el Ayuntamiento de Tarragona anunció que congelaría los impuestos y tributos municipales de cara al 2026, igual que ya pasó en 2025, junto a la modificación de varias bonificaciones financieras que deben ayudar en la tarifa social. En ese momento, la regiduría de Hacienda del consistorio situó en cerca de 700 las familias que se podrían acoger, de forma automática, a las prestaciones sociales, al cumplir unos determinados criterios. Este viernes el pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una ampliación de estos criterios, por lo que las familias beneficiadas podrían llegar a ser unas 2.800.

Se trata del único cambio en las ordenanzas fiscales del año 2026, y el pleno del consistorio ha dado luz verde a la modificación con el apoyo unánime de las seis fuerzas políticas con representación y los tres concejales no adscritos. Además de las facilidades anunciadas la semana pasada, este viernes se han sumado todas las bonificaciones de la tarifa social que se aplicaron en 2024 y en 2025 pero que no se llegaron a mantener en las ordenanzas fiscales posteriores.

Los cambios aplicados

En este sentido, también podrán ser beneficiarias de algún descuento en la tarifa social aquellas familias y personas que sean perceptores del fondo social de Ematsa (que se basa en requisitos de vulnerabilidad económica y que cuentan con un informe de servicios sociales), los inquilinos de viviendas de alquiler cuyos propietarios, mediante una declaración firmada, declaren que se les repercute la tasa del alcantarillado, y familias monoparentales con una categoría especial y que tengan un piso con un valor catastral inferior a 100.000 euros. La categoría especial de estas familias debe incluir el hecho de tener dos hijos o más; y/o tener un hijo o un progenitor con una incapacidad laboral.

Estos supuestos se aplicarán de forma automática con el objetivo del Ayuntamiento de aligerar las cargas burocráticas y de facilitar la llegada de las ayudas a las familias más vulnerables. Con la ampliación de los criterios para concurrir en las bonificaciones sociales, el cálculo del Ayuntamiento es que se pasará de las 691 familias beneficiarias de la semana pasada a cerca de 2.800 ahora.

La concejal de Hacienda, Isabel Mascaró (PSC), ha celebrado la ampliación a través de una enmienda en el texto inicial, impulsada desde el grupo municipal de En Comú Podem. Mascaró se ha mostrado contenta de la ampliación y ha señalado que "cuando se trata de no dejar a nadie atrás, el compromiso de este gobierno [del PSC] es total y absoluto". La concejal socialista también ha avanzado que las ordenanzas fiscales de 2027 podrán tener en cuenta más supuestos, como por ejemplo una reducción por el uso de los puntos verdes.

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, ha aplaudido la unanimidad a la hora de "ampliar derechos y recurrencia" y ha asegurado que el hecho de acumular criterios y no cambiarlos cada año "facilitará que la gente se acostumbre" a ello. Todos los partidos políticos y los tres concejales no adscritos han apoyado la enmienda para la ampliación de los criterios para acceder a la tarifa social.