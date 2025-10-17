Puertos
El Port de Tarragona participa en dos proyectos relacionados con el despliegue de drones en entornos portuarios
Puertos del Estado financia las iniciativas, incluyendo también una plataforma para digitalizar el transporte de contenedores
El Port de Tarragona se proyecta como "la mejor ubicación" para la energía eólica flotante en el Mediterráneo
El Port de Tarragona participa en dos proyectos vinculados con el desarrollo de software para la gestión de las operativas de dron en entornos portuarios que recibirán financiación del fondo Puertos 4.0 convocados por Puertos del Estado para impulsar el talento emprendedor en el ecosistema logístico y portuario.
Los proyectos comerciales seleccionados son, por un lado, Amelia Ports, un software integral para el apoyo en la gestión portuaria mediante un sistema de drones automáticos, con 557.758 euros de presupuesto, 67.140 euros de los cuales aportados por la Autoritat Portuària tarraconense y financiado en un 60% por el programa. El segundo es Capitan, un centro de control de operaciones áreas portuarias para sistemas no tripulados y autónomos, de 394.000 euros y que también recibirá un 60%.
Adicionalmente, también ha sido seleccionado en la convocatoria de ayudas un tercer proyecto, Intraser, una plataforma para la digitalización del transporte portuario de contenedores por carretera. En este caso, el presupuesto es de 330.824 euros.
Los tres se desarrollarán durante un periodo de dieciocho meses. La Autoritat Portuària de Tarragona tiene roles diferenciados en cada una de las tres iniciativas.
