El lunes se recuperará por completo la actividad lectiva en el Montsià, una semana después de las inundaciones

Este viernes todavía quedaba un centro escolar en La Ràpita (Montsià) que no había podido reabrir tras las graves inundaciones de este pasado fin de semana. Se trataba de una de las grandes consecuencias todavía por solucionar después del paso de la dana por las Terres de l'Ebre, que dejó cortes de luz y de agua, a varios vecinos aislados y de momento incontables daños en la red de carreteras, caminos y vías del territorio. Este viernes la consellera de Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha visitado la última escuela ebrense en recuperar la normalidad para anunciar que reabrirá sus puertas este lunes, una semana después de la dana.

Se trata de la Escola Horta Vella de La Ràpita, uno de los centros más afectados, sobre todo en la parte del patio, todavía con graves desperfectos en los que se está trabajando a contrarreloj para reabrir el lunes. Este centro, que lo hará en unos días, y el Institut Els Alfacs, también en La Ràpita, han sido los últimos en recuperar la actividad lectiva con normalidad en los municipios del Montsià, después que el pasado lunes quedara anulada toda actividad académica y el martes algunos centros todavía permanecieran cerrados.

En la Escola Horta Vella, que este viernes ha recibido la visita de la consellera Niubó, el personal de la comunidad educativa y los cuerpos de seguridad han estado trabajando durante toda la semana con la ayuda de varios voluntarios. Una de las tareas más importantes que todavía está pendiente es la desinfección del patio, con una empresa que limpiará todo el barro así como las aguas residuales detectadas, y garantizará la salubridad del espacio. El alumnado del centro tendrá que hacer dos turnos para poder salir a jugar en el patio.

Los trabajos han consistido en la retirada de mobiliario y equipos electrónicos afectados, mientras que en la biblioteca se han tenido que tirar más de 200 libros, que se suman al material escolar que ha quedado inservible. La marca del límite del agua sigue visible en las paredes del centro y los marcos de las puertas están inflados debido a la humedad. Los técnicos han descartado daños estructurales.

Desembarco del Govern en el Ebro

Durante la visita, Niubó ha señalado que el Govern planteará medidas a corto y medio plazo para proteger el centro de futuras inundaciones o episodios similares. Entre estas, cuentan la reconducción del agua de los barrancos, mientras que el alcalde de La Ràpita, Xavier Reverté, ha explicado que a largo plazo se debería explorar la posibilidad de reubicar la escuela, dado que se encuentra en una zona con riesgo de inundación, en el barrio Xicago de la población. La consellera también ha recordado el paquete de 60 millones de euros ampliables que el Govern destinará a las Terres de l'Ebre y ha explicado que parte de estas ayudas irán destinadas al ámbito educativo.

Niubó también ha visitado este viernes el Institut Els Alfacs, situado en el norte del pueblo y también gravemente afectado, que había podido recuperar las clases este pasado miércoles tras haber asegurado que el nivel de peligro era bajo, igual que la práctica totalidad de los centros educativos de las Terres de l'Ebre.

La visita de la consellera de Educació es la quinta visita gubernamental en el sur de Catalunya, ya que desde el Govern se ha difundido el mensaje de que no se irán de las Terres de l'Ebre "hasta que se acaben las tareas de reconstrucción", sean o no de su competencia. Así el lunes fue el mismo president de la Generalitat, Salvador Illa, el primero en llegar al lugar, seguido del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, el martes; la titular de Territori, Sílvia Paneque, el miércoles; y los consellers de Economía, Alicia Romero, y de Presidència, Albert Dalmau, el jueves. Este sábado al mediodía el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, estará en Santa Bàrbara y La Ràpita.