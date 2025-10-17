Sucesos
Detenido un multirreincidente por robo con fuerza en un domicilio de Móra d'Ebre (Tarragona)
Al presunto ladrón, de 33 años, le localizaron un portátil, una maleta y 5.875 euros en efectivo
Los Mossos d'Esquadra han detuvieron durante la madrugada de este pasado jueves a un multirreincidente de 33 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un domicilio de Móra d'Ebre (Tarragona), informan este viernes en un comunicado.
Tras recibir el aviso de un posible robo, agentes del cuerpo realizaron una búsqueda y localizaron a una persona, que coincidía con la descripción del sospechoso, que intentaba esconderse de las dotaciones policiales mientras ocultaba un objeto bajo un vehículo estacionado en la vía pública.
En el registro, le localizaron un ordenador portátil, una maleta y 5.875 euros en efectivo que acababa de sustraer del domicilio; el detenido, que acumula hasta 13 antecedentes policiales, pasó este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Gandesa (Tarragona).
