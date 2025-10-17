Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido un multirreincidente por robo con fuerza en un domicilio de Móra d'Ebre (Tarragona)

Al presunto ladrón, de 33 años, le localizaron un portátil, una maleta y 5.875 euros en efectivo

Archivo - Imagen de recurso de unas esposas de los Mossos d'Esquadra

Archivo - Imagen de recurso de unas esposas de los Mossos d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

Europa Press

Europa Press

TARRAGONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detuvieron durante la madrugada de este pasado jueves a un multirreincidente de 33 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un domicilio de Móra d'Ebre (Tarragona), informan este viernes en un comunicado.

Tras recibir el aviso de un posible robo, agentes del cuerpo realizaron una búsqueda y localizaron a una persona, que coincidía con la descripción del sospechoso, que intentaba esconderse de las dotaciones policiales mientras ocultaba un objeto bajo un vehículo estacionado en la vía pública.

En el registro, le localizaron un ordenador portátil, una maleta y 5.875 euros en efectivo que acababa de sustraer del domicilio; el detenido, que acumula hasta 13 antecedentes policiales, pasó este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Gandesa (Tarragona).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  2. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  6. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  7. La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
  8. El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena

El Barça amplía su acuerdo de patrocinio con Spotify hasta 2030

El Barça amplía su acuerdo de patrocinio con Spotify hasta 2030

El Port de Tarragona participa en dos proyectos relacionados con el despliegue de drones en entornos portuarios

El Port de Tarragona participa en dos proyectos relacionados con el despliegue de drones en entornos portuarios

Paz Padilla impulsa a Sigfrido, el rey de los aguacates: de su vuelta a 'La que se avecina' a todos los proyectos que tiene abiertos

Paz Padilla impulsa a Sigfrido, el rey de los aguacates: de su vuelta a 'La que se avecina' a todos los proyectos que tiene abiertos

Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre

Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre

El Gobierno apoya el "razonable" rechazo de las víctimas de la dana a que Mazón acuda al funeral de Estado

El Gobierno apoya el "razonable" rechazo de las víctimas de la dana a que Mazón acuda al funeral de Estado

Detenido un multirreincidente por robo con fuerza en un domicilio de Móra d'Ebre (Tarragona)

Detenido un multirreincidente por robo con fuerza en un domicilio de Móra d'Ebre (Tarragona)

Cómo trasladar un elefante o una jirafa disecados: empieza una gran mudanza para rehabilitar el Castell dels Tres Dragons

Cómo trasladar un elefante o una jirafa disecados: empieza una gran mudanza para rehabilitar el Castell dels Tres Dragons

Estas son las fechas de la nueva huelga convocada por los médicos a nivel nacional: cuatro días seguidos y en vísperas de Navidad

Estas son las fechas de la nueva huelga convocada por los médicos a nivel nacional: cuatro días seguidos y en vísperas de Navidad