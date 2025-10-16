El Govern asegura que la línea de ayudas de 10 millones por la dana en las Terres de l'Ebre "es ampliable"

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado este jueves desde Tortosa que la línea de ayudas de 10 millones de euros aprobada el martes por el Govern para hacer frente a daños causados por la dana Alice en las Terres de l’Ebre se podría ampliar “en función de las necesidades”.

Esta línea de ayudas, anunciada por el president de la Generalitat, Salvador Illa, el día después de las inundaciones, prevé subvenciones directas a los ayuntamientos para reformar infraestructuras afectadas por las lluvias torrenciales, como inmuebles, caminos rurales, polideportivos o escuelas, según ha explicado la consellera.

Romero ha recordado también que, a partir del próximo lunes se podrán solicitar los créditos bonificados que la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF) pone a disposición de los afectados por la dana. Se trata de un paquete de 50 millones de euros que, según Romero, permitirá a las empresas “acelerar reformas u otras necesidades” antes de cobrar el dinero de sus seguros.

Además de estos paquetes de ayudas, este miércoles la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, también anunció una inversión de más de 37 millones de euros para actuar y reparar 18 barrancos de las Terres de l'Ebre. Esta ayuda estará prevista dentro de un nuevo plan director en el que se incluyen ampliaciones del paso de agua, obras hidráulicas y canalizaciones de barrancos del Montsià y el Baix Ebre.

Reuniones con el territorio

También ha destacado que los departamentos de Empresa y de Agricultura de la Generalitat todavía están valorando los daños que se han producido por las inundaciones, y que han afectado tanto los núcleos urbanos como las zonas rurales de los municipios de la comarca del Montsià.

Romero se ha reunido este jueves con representantes de los ayuntamientos de L’Aldea y Tortosa (Montsià) y ha visitado las empresas Reinforce 3D y Jabil Packaging Solutions, y posteriormente ha participado en una comida coloquio en la cámara de comercio de la capital de las Terres de l'Ebre con agentes económicos del territorio.

Este jueves también tendrá lugar una reunión de trabajo en la delegación del Govern en las Terres de l'Ebre con alcaldes de los municipios afectados por las lluvias para conocer de primera mano los daños provocados en infraestructuras, explotaciones agrícolas, viviendas y servicios públicos.