Reus concurrirá al Pla de Barris del Govern con un proyecto de 25 millones para los barrios del sur

Este miércoles se terminaba el plazo para que las ciudades de Catalunya presentaran sus propuestas en el Pla de Barris del Govern, y el Ayuntamiento de Reus ha querido hacer público su proyecto para el conjunto de urbanizaciones del sur de la ciudad, englobadas dentro de un nuevo nombre para la ocasión: Reus Sud. La previsión es de una inversión de 25 millones de euros, a aportar a partes iguales por la Generalitat y el consistorio, y entre los próximos 5 y 8 años.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita (PSC), ha reconocido que el Ayuntamiento tenía "una deuda histórica con los barrios del sur" y que este proyecto quiere subsanarla, con especial atención "a las demandas de la ciudadanía y que se han incorporado a la propuesta". El consistorio señala que el proyecto presentado no es más que lo que tenían previsto dentro del Pla de Actuació Municipal 2023-2027 para los barrios del sur, y que supone una "oportunidad" para acelerar y garantizar todos esos procesos previstos.

El plan presentado consta de 31 actuaciones, de las cuales este miércoles se han hecho públicas 15, por un valor de 25 millones de euros en total, que serán aportados por la Generalitat (12,5 M) y el Ayuntamiento (12,5 M), en el caso de ser aceptado por el Govern. El plan se divide en tres ejes de acción principales: las transformaciones urbanísticas y físicas, la acción sociocomunitaria y la transición ecológica.

El Ayuntamiento de Reus ha escogido los barrios de Reus Sud porque, asegura, cumplen las condiciones que puso el Govern para concurrir al concurso del Pla de Barris. Entre otros criterios, cuentan que la renta media del barrio sea más baja que la del resto de la ciudad que la media catalana, una importante presencia de población joven, infantil y de gente mayor, diversidad cultural y de origen y con un parque de vivienda envejecido. Reus Sud cumple, a juicio del Ayuntamiento, con estas premisas: "Estamos hablando de barrios construidos hace 60 años, sin las lógicas de la movilidad que hay ahora".

Acciones más destacadas

En el eje de la transformación urbanística destaca la intervención en la calle Astorga para convertirla en un "eje cívico" que una Reus Sud con el centro de la ciudad, un proyecto para el que se han reservado 4,24 millones. También hay casi 3 millones de euros para la construcción de una nueva escuela de párvulos, EBM L'Ametller; así como unos 2,6 millones en subvenciones para que las comunidades de vecinos mejoren la accesibilidad mediante la instalación de ascensores y rehabiliten energéticamente los ascensores.

En el capítulo de las actuaciones sociocomunitarias hay la equipación del entorno del Mercat del Carrilet para nuevos usos sociales, culturales y cívicos, proyecto que cuenta con 4,17 millones; además de 1,27 millones de euros en varias propuestas para el desarrollo socioeconómico de Reus Sud. En el eje de transición ecológica destacan los 2,33 millones para la transformación de la calle Escultor Rocamora; los más de 700.000 euros para la reurbanización del entorno del Carrilet y la prolongación del parque Mas Iglesias o cerca de 300.000 euros para la renaturalización del patio de la Escola Eduard Toda, entre otros.

La alcaldesa de Reus ha encabezado la presentación del programa, junto a tres de sus concejales de las áreas más implicadas: Marina Berasategui (ERC), de Urbanismo; Anabel Martínez (PSC), de Derechos Sociales y Vivienda; y Daniel Rubio (Ara), de Medio Ambiente. El consistorio ha querido dibujar un proyecto transversal y de ciudad, por eso la presentación se ha realizado en el Centre Cívic Migjorn, en el centro de los barrios del sur y donde se instalará la oficina de gestión del Pla de Barris.