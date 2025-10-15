El Govern destinará más de 27 millones de euros en cinco años a arreglar los barrancos de las Terres de l'Ebre

La visita de consellers y representantes del Govern continúa en las Terres de l'Ebre tres días después de las peores inundaciones recientes en el territorio. Este miércoles ha sido la consellera de Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha estado en Tortosa para anunciar que la Generalitat aprobará un plan director de más de 27 millones de euros para arreglar los barrancos de las Terres de l'Ebre en un período de 5 años. Paneque se ha comprometido durante un encuentro con los alcaldes de los municipios afectados a activar "las políticas y todos los recursos económicos que haga falta" para "adoptar soluciones estructurales", más allá de la emergencia.

El próximo martes el Consell Executiu del Govern de la Generalitat aprobará un plan director para incidir en la limpieza y la reparación de lechos de barrancos, rieras y estructuras fluviales de las Terres de l'Ebre, en especial de la comarca del Montsià, la más afectada por la dana Alice este pasado fin de semana. Este plan director se ejecutará en los próximos cinco años y contará con un presupuesto de 27,25 millones de euros. En las últimas horas, se ha incluido al listado cuatro barrancos de Godall, la Ràpita y Alcanar.

Entre las actuaciones previstas, según ha explicado Paneque tras la reunión con los alcaldes, se incluyen ampliaciones del paso de agua, obras hidráulicas y canalizaciones. La consellera ha defendido que actuaciones como las que se han hecho en l'Aldea (Baix Ebre) "han demostrado ser eficaces para evitar consecuencias mayores", y que marcan la línea de actuación del Govern tras el desastre natural en las Terres de l'Ebre.

La consellera se ha reunido este miércoles con los alcaldes de los municipios más afectados, que le han podido trasladar la situación actual tras los trabajos de los cuerpos de emergencias y los vecinos durante los últimos días. También han tomado parte el delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, y el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter. Paneque llegaba al sur de Catalunya tras el anuncio de 10 millones de euros para los municipios afectados por la dana. La reunión de la consellera en la delegación gubernamental en Tortosa ha tenido lugar a tras las previas visitas del president de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado lunes, y del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, este martes.

Actuación de urgencia de la ACA

Paralelamente, este pasado martes se activaron los mecanismos de la ACA para poder actuar de forma urgente en los lechos de los barrancos y rieras del Montsià afectadas por las inundaciones. La resolución, firmada por el director de la agencia, permite la actuación inmediata en varias zonas no urbanas de ocho municipios de la comarca: Amposta, la Ràpita, Ulldecona, Freginals, la Galera, Santa Bàrbara, Masdenverge y Godall.

Estas actuaciones se centrarán en la retirada de vegetación residuos sólidos y tierras arrastradas por la fuerza del agua, y se realizarán entre esta semana y la siguiente. Desde la ACA también avisan que sus técnicos inspectores están realizando las evaluaciones de los daños y los posibles costes, y que no descartan la ampliación de la cifra inicial de municipios.