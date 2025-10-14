Tarragona inhabilita 32 pisos turísticos por incumplimiento de la normativa

El Ayuntamiento de Tarragona presentó este pasado lunes los datos de las primeras revisiones de viviendas de uso turístico. Desde el 15 de abril hasta el 7 de octubre de 2025 se han estudiado 200 viviendas, de forma aleatoria y según datos del Registro de Turismo de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Empresa i Treball y del Departamento de Actividades del Ayuntamiento. A partir de esta revisión, se incoaron 52 expedientes de baja de actividad de vivienda turística, puesto que se detectó que no se ejercía esta actividad y que su uso era de vivienda habitual. Según marca la normativa, si el titular de una actividad no lo ejerce efectivamente, el Ayuntamiento tiene la potestad de proceder a dar de baja la actividad.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), subrayó que “como Gobierno tenemos claro que tenemos que trabajar desde todos los frentes para favorecer el acceso a la vivienda, uno de los problemas que más preocupa a ciudadanía. Estamos construyendo 192 viviendas en el PP10, hemos comprado un edificio de viviendas en la calle Lleida, y también nos comprometimos a revisar las licencias de viviendas de uso turístico, para asegurar que no se expulsará a ningún tarraconense de su hogar para dar este uso”.

Hasta el momento se han emitido 32 resoluciones de revocación de la licencia por no haber ejercido la actividad de manera efectiva. El Ayuntamiento está estudiando las alegaciones de 14 expedientes, y los otros restantes están en proceso de notificación. Está previsto que una vez se acabe la revisión de estos primeros pisos, se continuará hasta revisar las dos mil ciento licencias actuales.

"Es una medida que tiene que ver con el problema que tiene la gente de nuestra ciudad, que es el acceso a la vivienda. Con esta medida Tarragona se convierte en pionera en la regularización del uso de las licencias”, remarcó el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, que añadió: “Esta medida no es casual, viene de una vecina de la Part Alta a quien se le acababa el alquiler y el propietario quería recuperar el piso para uso turístico. Por lo tanto, nace de una demanda vecinal que se traslada a los técnicos municipales y que también se habla con el sector”.

Finalmente, tanto el alcalde como el concejal Collado coincidieron en la necesidad de tener apoyo de la Generalitat en la hora de hacer la tarea de inspección de los pisos irregulares.

Revisión del padrón municipal, la clave

Para llevar a cabo la inhabilitación, el Ayuntamiento ha utilizado el artículo 36 de la Ley 18/2020, que regula las actividades que no tienen incidencia ambiental, y que incluye las viviendas de uso turístico. En este artículo se prevé que la administración puede inhabilitar una actividad, si no se ha iniciado la misma transcurridos tres meses desde que se comunicó su inicio, o bien si se interrumpe la actividad durante más de 6 meses consecutivos, siempre que esta inactividad no esté justificada por la estacionalidad del negocio.

En este caso, al tratarse de viviendas de uso turístico, como están sujetos a estacionalidad, se ha procedido a comprobar que no se ha utilizado durante el último año. Esta comprobación se ha realizado mediante el padrón municipal, en el que consta si durante el último año ha funcionado como vivienda habitual de personas y no como vivienda de uso turístico.