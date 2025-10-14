Más de 600 personas de las Terres de l'Ebre, sin agua potable por las inundaciones tras la dana

Más de 600 habitantes del pueblo de Godall, en el Montsià, siguen sin agua potable porque las inundaciones de este pasado fin de semana afectaron gravemente el pozo del pueblo. Los principales daños, tras horas de trabajos incansables de Protecció Civil y Bombers, con la ayuda de los vecinos de las poblaciones, se centran ahora en las viviendas con riesgo de derrumbe, aunque las administraciones locales todavía no se atreven a hacer una evaluación provisional, ya que las vías de circulación continúan anegadas y los técnicos municipales no pueden acceder a algunos de los núcleos urbanos.

"La situación del pueblo que vimos ayer y la que tenemos este martes no tienen nada que ver, si alguien no se ha enterado de las inundaciones de estos días, podría imaginarse que no ha pasado nada en absoluto", asegura el alcalde de Godall, Alexis Albiol, uno de los pueblos más afectados por la dana Alice en las Terres de l'Ebre. Los trabajos en las calles y los bajos han permitido mejorar la situación dramática que un equipo de EL PERIÓDICO pudo explicar, con el testimonio de los vecinos, que ya avisaban que la recuperación sería muy complicada.

Igual que Godall, otros municipios de la comarca del Montsià también se vieron gravemente afectados, como Santa Bàrbara, la Ràpita, Alcanar y Ulldecona, entre otros. El presidente del Consell Comarcal del Montsià, Sergi Guimerà, asegura a este medio que "los daños serán muy cuantiosos, pero ahora resulta imposible hacer una valoración porque las restricciones en la movilidad y las carreteras afectadas impiden que los técnicos municipales accedan a los pueblos". Por esto los representantes municipales tampoco quieren apuntar cifras económicas, aunque reconocen que serán "de muchos miles de euros".

Vecinos desplazados por la afectación en viviendas

En Godall, ya desde este lunes, el agua potable llegaba a la población gracias a los tanques de agua instalados en varios puntos del pueblo. Las inundaciones han afectado de forma grave el pozo municipal del con el que se da de beber a los habitantes, que ha quedado lleno de barro. En cambio, sí que hay agua corriente para la limpieza, explica el alcalde. La situación ha mejorado las últimas horas "gracias a la colaboración ciudadana y a los cuerpos de emergencias" pero por el momento las acciones se desarrollan en el núcleo urbano hasta que puedan salir de él y calcular los daños en caminos y campos del municipio.

Se han visto afectados el edificio del ayuntamiento de Godall, la iglesia y la cooperativa, pero lo que más preocupa por ahora es la estabilidad de cuatro viviendas del pueblo, que se encuentran precintadas por los Bombers por el riesgo aparente de derrumbe. Hay por lo menos 50 viviendas afectadas. "Todas tienen daños importantes, en una incluso ha caído una parte de la terraza, pero esperamos que se puedan recuperar", afirma Albiol. El alcalde cifra entre 12 y 15 personas las desplazadas estos días por el precinto de las viviendas, que se han podido realojar en otras casas familiares.

Guimerà, que también es concejal en Mas de Barberans, explica que, por el momento, las actuaciones más urgentes se centran en los núcleos urbanos y con afectación humana. Su pueblo, debido a la orografía, no se vio tan afectado aunque todas las Terres de l'Ebre todavía se está acostumbrando a los desperfectos. Los trabajos se realizan en colaboración con Protecció Civil, los Bombers de la Generalitat y las brigadas de la Diputació de Tarragona, mientras que este lunes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció desde Tortosa 10 millones de euros en ayudas y que se pondrían "todas las medidas necesarias" para la recuperación del territorio.