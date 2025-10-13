Vecinos de Godall, la 'zona cero' de la dana Alice en las Terres de l'Ebre: "Después de esto no vamos a levantar cabeza"

Muebles rotos, juguetes inservibles, lámparas, colchones, neveras, fotos familiares y un sinfín de objetos se agolpan en las calles de Godall (Montsià), tras el paso de la dana Alice este domingo. Una densa capa de barro lo cubre todo y hace recordar algunas imágenes de otra catástrofe muy cercana. "Es igual que en Valencia, solo que a escala pequeña; ¿quién nos va a ayudar ahora? Estamos lejos de todo", lamentan los vecinos en una de las principales calles del pequeño pueblo, de poco más de 600 habitantes, en un momento de tranquilidad a la hora de comer y con los ojos puestos en el cielo.

Con una escoba en la mano y la ayuda de los tractores, poco a poco, el pueblo va recobrando la normalidad, igual que el resto de municipios que durante unas horas se convirtieron en la 'zona cero' de la dana Alice en el Montsià: Mas de Barberans, la Galera, Freginals, Masdenverge, Santa Bàrbara... "A mí no me importa que venga Salvador Illa a hacerse fotos, me gustaría verlo ayudándonos con los destrozos", reclama una vecina en la plaza. Han sabido de su visita porque lo han visto en las redes pero no por la televisión, ya que todo el mundo está en la calle, ayudando. Mayores, pequeños y vecinos de otros pueblos, todos colaboran.

Vicent Ferré saca, con palas, una excavadora y un grupo de amigos, los restos de la inundación que han quedado en su garaje de la calle Abadia. Por la ubicación, el edificio recibió gran cantidad de agua por la noche del domingo al lunes, que bajaba por la calle con la fuerza de un río. "El agua reventó la puerta y entró al garaje, se lo llevó todo. Hay cosas que tienen mucho valor sentimental y que se han perdido", explica Ferré, roto. El valor económico es lo de menos, asegura, y apunta que "en el pueblo no tenemos seguros, así que será muy difícil recuperarse de esto".

Vicent, su mujer Carmen y su hija, que se encuentran todos limpiando en la calle, son de Valencia y todavía tienen muy presente el recuerdo de la dana el pasado octubre, que ellos vivieron en primera persona. "Lo peor de todo es la impotencia de no poder pararlo y el miedo de no saber qué pasará; en el pueblo no vamos a levantar cabeza después de esto", lamenta la familia, señalando las consecuencias psicológicas de vivir la segunda inundación en menos de un año.

En la plaza Major de Godall hay un tanque de agua potable que ha instalado el ayuntamiento y el bar La Plaça, que tiene el interior destrozado, todavía con las mesas, las sillas i las botellas de cerveza por el suelo. En la pared, explica Vicent, hay un boquete de medio metro que tuvieron que abrir los clientes cuando se encontraron atrapados en el interior del local por el agua. Los vecinos rompieron la pared con un extintor y pudieron escapar, "no me quiero imaginar lo que podría haber pasado", señala él.

El estado del resto del pueblo de Godall es lamentable a pesar de que el equipo de EL PERIÓDICO llega después de muchas horas de trabajos de los vecinos y de la ayuda de los Bombers de la Generalitat. Edificios enteros precintados por los bomberos por el riesgo de derrumbe, coches amontonados al lado de la iglesia, la puerta del ayuntamiento totalmente rota... "Es como si hubiera pasado una guerra por aquí, es indescriptible", explica Jesús, otro vecino que lleva desde primera hora retirando muebles de las casas y dejándolos en la calle, para ser recogidos por el tractor.

Su casa no ha sufrido los efectos de la inundación porque se encuentra en una calle menos afectada, pero no ha dudado ni un momento en bajar a ayudar a los necesitados, igual que tres jóvenes de Amposta, que han llegado al pueblo con comida. Entre los desechos, los vecinos buscan objetos de valor sentimental de los que no quieren desprenderse. "No se lo esperaba nadie, esto no lo habíamos visto nunca aquí, ni mi abuelo, de 95 años, ni sus padres, ni sus abuelos", aseguran los habitantes de Godall. El pueblo, con una importante pendiente desde el centro al barranco, actuó de embudo en algunas calles por las que el agua bajó con mucha fuerza, hasta el punto que también se encontraron coches en la carretera de acceso, por lo que fueron arrastrados más de 300 metros.

Ahora, los pueblos más afectados del Montsià y el Baix Ebre inician un largo proceso para reparar los desperfectos de las inundaciones, que los propios ayuntamientos han valorado en más de 4 millones de euros en gastos.