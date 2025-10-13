Los municipios de Tarragona afectados por la dana cifran los daños en 4 millones de euros

Otra vez las Terres de l'Ebre. Las inundaciones por el paso de la dana Alice por el sur de Catalunya han dejado muchos pueblos del Ebro anegados, en situación de emergencia y a muchos vecinos asustados por las consecuencias. "Ha llovido menos que hace dos semanas pero lo hemos sufrido más", avisa el territorio, que se mantiene a la expectativa por el aviso de la vuelta de las lluvias este lunes por la tarde.

Centenares de desplazados, daños valorados en más de 4 millones de euros en pérdidas y afectaciones graves a caminos y vías de circulación, lo que ha afectado a la movilidad de las Terres de l'Ebre y que los ayuntamientos avisan que tardaran en resolver. Tras uno de los incendios más importantes de este verano en el país y de dos temporales en el último año, los desastres naturales vuelven a ensañarse con el extremo meridional de Catalunya con secuelas que se mantendrán en el paisaje urbano y en la memoria de los ebrenses.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha desplazado a las Terres de l'Ebre este lunes por la mañana para visitar los pueblos más afectados y reunirse con los representantes territoriales. Al salir de la reunión, que ha tenido lugar en la delegación del Govern en Tortosa, Illa ha afirmado que "se activarán las medidas para todo lo que sea necesario" y ha señalado los caminos, que son "esenciales para la economía del territorio" como las infraestructuras más dañadas tras el paso de la dana.

En la reunión con los alcaldes y los presidentes de los consejos comarcales, Illa ha recibido las peticiones de reparación de las infraestructuras dañadas, que se suman a las lluvias que hubo en el Montsià y el Baix Ebre hace apenas dos semanas y que dejaron récords de más de 300 l/m2 de precipitaciones. El president de la Generalitat ha insistido que "todavía no podemos dar por cerrado el episodio de lluvias, tenemos que ver como avanza la situación en cada momento y podría haber lluvias torrenciales por la tarde", teniendo en cuenta la previsión de las próximas horas.

Ayudas en la burocracia

El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, ha cifrado en 4 millones de euros el coste de las reparaciones, la mitad de los cuales serán por las instalaciones públicas, y la otra mitad de propiedades privadas de viviendas y empresas. En Amposta por ejemplo, que se convirtió en el centro de la afectación de las lluvias de finales del mes de septiembre, el alcalde ha explicado que habrá instalaciones que tendrán que derrumbarse, como el campo de tiro municipal. Tomàs, igual que los demás alcaldes del territorio, ha urgido a la Generalitat a crear un centro logístico en las Terres de l'Ebre "para no tener que depender del centro de la Cruz Roja de Tarragona" en casos como este, cuando se necesitan camas y material para los desplazados.

Durante la noche del domingo al lunes, el pabellón de Amposta ha acogido a más de 150 personas que se habían visto obligadas a dejar sus viviendas por precaución, todas ellas han podido ser reubicadas este lunes por la mañana tras ofrecerles un almuerzo. "Los municipios del Ebro todavía estamos gestionando las subvenciones de la dana que hubo en 2023, en el caso de Ulldecona, incluso la del 2019. Pedimos a la Generalitat que nos ayude con la burocracia, no tenemos capacidad de asumir estos gastos millonarios cada año, y los barrancos bajarán cada vez más llenos", ha exigido Tomàs.

Desde la capital del país, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha puesto efectivos a disposición de los municipios afectados, a través del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya: "Ofrecemos suplir de oficio esos efectivos que la Generalitat envíe sobre el terreno; y si el Govern lo requiere, poder trasladar dispositivos de salvamento y de emergencias al sur", ha dicho Collboni.