Las Terres de l'Ebre y el sur de Tarragona, en alerta por posibles crecidas de barrancos por las lluvias intensas

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este viernes de la posibilidad de crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en el tramo bajo del río Ebro, por las lluvias intensas que se pueden producir este viernes por la tarde en el sur de la provincia de Tarragona.

Según informa la CHE en un comunicado, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por posibles lluvias intensas de, al menos, 20 l/m en 1 hora, en esta zona, y ha activado avisos amarillos y rojos en zonas de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia.

La CHE hace un llamamiento a seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil y a estar pendiente de la evolución de la meteorología.

Aviso naranja en el Ebro

Paralelamente, desde Protecció Civil han activado fase de prealerta el plan INUNCAT y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han emitido un aviso por situación meteorológica de peligro en las Terres de l'Ebre y las comarcas de Tarragona, entre el viernes y el domingo 12 de octubre.

El nivel en el Ebro se sitúa en el 4 sobre 6 de peligro, con el color naranja entre las 18 horas de este viernes y las 06:00 horas de la madrugada del sábado, en especial en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià. Buena parte del resto de comarcas de Tarragona también están en alerta amarilla.

Desde Protecció Civil piden precaución en los desplazamientos por carretera y en las actividades al exterior y en zonas inundables.