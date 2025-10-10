El Port de Tarragona se proyecta como "la mejor ubicación" para la energía eólica flotante en el Mediterráneo

Este viernes el Port de Tarragona ha protagonizado una jornada pionera acerca de la energía eólica marina, concretamente la flotante, gracias al primer foro del sector organizado en Catalunya. El puerto tarraconense, uno de los más importantes del Estado en el Mediterráneo, se ha proyectado como una ubicación idónea para acoger instalaciones, empresas y fábricas de esta energía renovable que se encuentra en plena expansión en el norte de Europa y que empieza a mirar hacia el sur. En este sentido, el Port de Tarragona quiere tener todas las papeletas para situarse en la cabeza de la carrera y convertirse en un 'hub' de la eólica marina en Catalunya y en el Mediterráneo occidental.

Más de 200 personas de varias empresas, marcas, asociaciones y de otras organizaciones se han dado cita esta mañana en el Tinglado 1 del Port de Tarragona para el primer Fòrum CATFLOWE, las siglas del Catalonia Floating Offshore Wind Energy. El Port de Tarragona, que ha organizado el encuentro "en tiempo récord", no esconde la ambición de enseñar el "enorme potencial por desarrollar que Tarragona y Catalunya pueden jugar en el sector de la eólica marina", justo ahora que esta energía empieza a aterrizar en la costa oeste del Mediterráneo y a buscar futuras ubicaciones.

El presidente del puerto de Tarragona, Santiago Castellà, ha dicho que quieren ser "la referencia catalana" del sector, que la organización del foro es un buen ejemplo de ello y que "Catalunya debe estar presente" en los procesos de desarrollo tecnológicos como los que están emergiendo en este sentido. Castellà ha reconocido que para un puerto "no saldría rentable" centrar todas las inversiones en la eólica marina pero que es una clara opción de futuro, en paralelo a otras operaciones, como las que Tarragona ha iniciado en el sector de la logística del sector alimentario y que ya mueven decenas de millones de euros.

"Tarragona es la opción más lógica"

El presidente del Port de Tarragona lo ha dejado claro frente a empresas e inversores del sector, tanto españoles como del resto de Europa: "Tarragona resulta la mejor ubicación para acoger las instalaciones de la eólica marina flotante en Catalunya, el Estado y el Mediterráneo occidental". Castellà ha señalado cuestiones geográficas, como la proximidad con el golfo de León, en Francia, que se ha erigido como otro centro importante del sector y que la relación podría ser provechosa; o las características meteorológicas del litoral de Tarragona, que resultan "perfectas" para la energía. "Tenemos un régimen de vientos óptimo que permite un trabajo al aire libre en un 90% del tiempo", ha dicho Castellà.

El máximo representante del Port también ha citado razones técnicas, como las características de las instalaciones tarraconenses y que suponen una ventaja con respecto a los otros puertos del entorno. En este sentido, los 23 metros de profundidad máxima de calado en algunos sectores del puerto de Tarragona, resultan otra razón a favor para la fabricación y la ubicación de los molinos marinos que deben generar la energía eólica. El plan director del Port, con la previsión de nuevas superficies de construcción, inicialmente pensadas para el tráfico de graneles sólidos, pueden proporcionar "grandes espacios a disposición de las empresas" con el horizonte al 2028 o al 2030, cuando se prevé el aterrizaje de esta energía en Catalunya.

Finalmente, y no menos importante, Castellà ha señalado la proximidad con la industria química del Camp de Tarragona y la presencia de la Universitat Rovira i Virgili, lo que propicia "un entorno de especialización de materiales y de conocimiento que nos sitúa como un puerto capaz de atraer a toda la industria del sector, con mano de obra cualificada y con altísimos niveles de seguridad".

En cuanto a Catalunya, el presidente del Port ha alabado la buena relación establecida con la Generalitat y la alineación con el objetivo de un 'hub' de la energía eólica flotante en el Mediterráneo, ya expresada el pasado mes de junio por la consellera de Territori, Silvia Paneque, en un acto en Tarragona. "Catalunya tiene una gran capacidad para liderar y un ecosistema con un gran potencial, con el Port de Barcelona y las universidades, para articular propuestas como esta, junto con grandes parques en España que ya juegan en la liga de la eólica marina", ha dicho Santiago Castellà. "Somos la opción más lógica", ha cerrado.

Catalunya, en la carrera

El acto también ha contado con la intervención de la directora general de Energía de la Generalitat de Catalunya, Marta Morera, que ha servido para aterrizar las acciones que se están llevando a cabo actualmente en el sector. Morera ha indicado que "Catalunya va tarde en la aplicación de las energías eólicas, con muchas trabas en proyectos ya iniciados" pero que "la eólica marina es indispensable". Catalunya actualmente depende en un 90% de la energía exterior, por lo que la apuesta por la energía eólica se ha convertido en una prioridad, junto con "un beneficio económico, social y ambiental", y una hoja de ruta "que contempla el mínimo impacto visual posible".

Actualmente, en Catalunya está prevista la construcción de un parque eólico en el golfo de Roses, a unos 25 kilómetros de la costa gerundense y con 250 kilómetros cuadrados de extensión. Esto daría cerca de 1.000 MW de potencial técnico tras su construcción, muy por debajo de las necesidades reales de energía para cubrir la demanda de toda Catalunya. "Este era el objetivo para 2030, pero si no cambian las cosas no lo podremos conseguir", ha reconocido Morera. La intención de la Generalitat pasa por producir 3,5 GW a través de la eólica marina en 2050.

La energía eólica marina, sin llegar a concretar si sería con construcciones permanentes o flotantes, es la meta de la Generalitat como camino para "conseguir la soberanía energética, potenciar la tecnológica y reducir al mínimo la ocupación del territorio", con parques eólicos "que generan rechazo en el territorio". Catalunya se ha situado en la carrera para atraer inversiones en el sector y ha levantado la mano, igual que otras comunidades autónomas, para acoger uno de los centros más importantes de energía eólica, precisamente en Tarragona.

Competencia nacional e internacional

Los competidores más cercanos del Port de Tarragona en este sentido se sitúan a pocos kilómetros y pugnan por lo mismo que los tarraconenses. El puerto de Castelló y el entorno de la isla de Menorca se están erigiendo como ubicaciones posibles para acoger parques marinos de aerogeneradores, pero Cerdeña, Sicilia y la Coruña también se han mostrado interesadas en el sector. En el Mediterráneo occidental, la ubicación más avanzada en términos de proyectos y permisos estatales, es el golfo de León, que ya cuenta con la conformidad del gobierno francés.

La energía eólica marina tiene un gran interés en el norte de Europa, con importantes ubicaciones en los mares Báltico y del Norte que generan la práctica totalidad de lo que se produce en el continente. Pero allí las construcciones son permanentes, y no flotantes, debido a las características del fondo marino: la profundidad, el viento y la presencia de reservas naturales biológicas. Ahora que la energía eólica quiere meter la cabeza en el sur de Europa, deberá hacerlo en la modalidad flotante, que sería la más adecuada atendiendo a las particularidades del mar Mediterráneo.