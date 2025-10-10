Herido leve un bombero en la extinción de un incendio en una industria de reciclaje en Constantí (Tarragona)

Un bombero ha resultado herido leve durante las tareas de extinción de un incendio que ha tenido lugar este viernes por la madrugada en el municipio de Constantí (Tarragonès). El incendio, en el que han actuado hasta 22 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, se ha podido controlar y dar por finalizado tras horas de trabajos, y ha afectado a una industria de reciclaje y, en menor medida, a las empresas cercanas.

Los Bombers recibieron un aviso el jueves por la noche, sobre las 22:28 horas, de un fuego en una fábrica de reciclaje de la calle Europa del polígono industrial de Constantí. Al llegar al lugar de los hechos detectaron el incendio en una pila de chatarra, entre extintores, botellas y otros residuos, además de dos bigas procedentes de un desguace anterior. Inicialmente, actuaron hasta 22 dotaciones de los Bombers, que se centraron a proteger la nave central de la empresa y los depósitos cercanos, que contenían aceite y gasóleo.

Según indican fuentes de Bombers a EL PERIÓDICO, el origen del fuego habrían sido las altas temperaturas a las que se encontraba un depósito de agua que, junto a los residuos, habrían podido originar el incendio. Durante las tareas de extinción, ya por la madrugada de este viernes, ha habido una explosión, seguramente producida por la acumulación de gases y los residuos, que ha herido a uno de los bomberos en el pie. Este ha sido trasladado a un centro sanitario con pronóstico leve.

La explosión ha creado metralla con los objetos de alrededor, lo que habría provocado afectaciones a las empresas cercanas. En la extinción del incendio ha actuado el grupo de riesgos tecnológicos de Bombers, así como la unidad de drones, y también ha calcinado una compactadora de material. Se ha podido controlar y estabilizar a lo largo de la madrugada, y a primera hora de la mañana los Bombers han permitido el acceso del personal a las empresas circundantes al considerar que no había peligro.

El fuego se ha dado por extinguido poco antes de las 14:00 horas de este viernes, momento en el que las últimas cuatro dotaciones de Bombers que quedaban en el lugar se han retirado, después de monitorizar la pila de residuos quemada con la cámara térmica.