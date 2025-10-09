Tarragona presenta un programa de 25 millones a cinco años vista para llevar la Part Baixa al Pla de Barris del Govern

Una propuesta de 25 millones de euros a cinco años vista para incluir la Part Baixa de Tarragona en el Pla de Barris del Govern de la Generalitat: esto es lo que ha presentado este jueves el Ayuntamiento de Tarragona como apuesta para concurrir en el plan municipal de Salvador Illa (PSC). La apuesta tarraconense prevé una aportación a partes iguales entre la administración catalana y la local para un total de 34 actuaciones que "transformarán el barrio", en palabras del alcalde Viñuales, en los ámbitos del urbanismo, la vivienda, la sostenibilidad y la economía circular.

Precisamente estas son las áreas que quiere atacar el nuevo plan de la Part Baixa, que lleva en redacción desde la anterior legislatura como plan integral. La apuesta del barrio del Port de Tarragona y su entorno, que avanzó EL PERIÓDICO poco después del anuncio del president Illa, se centrará en tres ejes. El primero incluirá las transformaciones físicas de urbanismo, vivienda y eficiencia energética; el segundo irá destinado a las acciones de transición ecológica, emergencia climática infraestructura verde y servicios ambientales; mientras que el tercer eje se centrará en las acciones sociocomunitarias.

El plan presentado prevé una inversión total de 25 millones, aportados por la Generalitat, dentro del Pla de Barris, que puede costear hasta la mitad de las inversiones aceptadas, y el Ayuntamiento. El plan, que es a cinco años vista, entre el 2026 y el 2030, prevé una aportación económica por anualidades: el primer año se invertirán 2,54 millones; el 2027 serán 4,34 millones; el 2028, 9,1 millones; el 2029, 6,38 millones; y, finalmente, en 2030 se llegará al total con los últimos 1,55 millones de inversión.

Ha sido el propio alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), quién ha presentado este jueves el plan de la Part Baixa, acompañado de los concejales de Urbanismo y Hacienda, además de la concejal del barrio, Montse Adan. El alcalde ha destacado que "el Pla de Barris nos permitirá una transformación integral de la Part Baixa" en una apuesta que "no es solo un listado de grandes obras, sino acciones sociocomunitarias para tejer redes entre los vecinos y actuaciones claves en patrimonio y espacios verdes".

Principales acciones previstas

El Pla de Barris incluye diferentes transformaciones de la Part Baixa, entre ellas la urbanización del eje comercial Prim-Apodaca, con un presupuesto de 3,1 millones de euros. También destaca la urbanización del entorno al Teatre Romà y las calles Caputxins y Sant Magí, que contribuirá a poner en valor los restos arqueológicos y que tiene un presupuesto de más de 1,3 millones.

Otro espacio que se transformará es la plaza del Palau de Congressos, con una intervención que supondrá la rehabilitación integral de la cubierta y una mejora de los accesos. También está prevista la mejora del entorno de la estación de trenes, con un presupuesto de 1,2 millones, que incluye la instalación de un ascensor que conectará las calles de Pompeu Fabra y Pons d'Icart.

El plan incorpora diferentes líneas para contribuir a la mejora del parque de vivienda del barrio que está envejecido. Por eso se activarán diferentes líneas de subvenciones. La primera dedicada a incentivar la mejora de cocinas y baños, otra para implementar medidas de eficiencia energética a las fachadas, otra para adquirir electrodomésticos de clase A, y finalmente un plan de ayudas para la instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas.