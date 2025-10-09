Movilidad
Retenciones kilométricas en la autopista AP-7 en Amposta en dirección Tarragona por la avería de un camión
Unas obras en el mismo tramo de la vía dificultan la circulación
La avería de un camión en la autopista AP-7 entre Amposta y Freginals (Montsià) está causando retenciones que superan los 10 kilómetros en sentido norte desde este jueves por la mañana. La situación se agravia por la presencia de unas obras en la vía que dificultan la circulación.
Sobre las 10:00 horas de este jueves se ha tenido que cortar la circulación de un carril de la autopista entre Amposta y Ulldecona en sentido Tarragona, concretamente en el punto kilométrico 327, por la avería de un camión en la vía. Desde el Servei Català de Trànsit también informan de unas obras en el tramo entre los kilómetros 325 y 323 de la autopista, que mantendrían cortado un segundo carril en dirección norte.
Según indica el SCT a través de su perfil en X, por ahora ambas incidencias permanecen activas y las retenciones pueden llegar a registrar 10,5 kilómetros de marcha lenta.
