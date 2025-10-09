El Ayuntamiento de Tarragona traslada "tranquilidad" a los trabajadores de la nueva contrata de la basura

El Ayuntamiento de Tarragona, Urbaser y UGT se han reunido este jueves con los trabajadores del sector de la limpieza de la ciudad para trasladarles "tranquilidad" a raíz del cambio de empresa que gestionará el servicio. El 5 de noviembre Urbaser cogerá el relevo de FCC, que ha estado los últimos 64 años gestionando el contrato; y a partir de ese momento se dará inicio a un contrato de 234 millones de euros, el más caro del consistorio y que ha costado años conseguir.

En el acto, celebrado a la Antigua Audiencia, han asistido más de 200 empleados, que han escuchado las explicaciones del alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, del representante de Urbaser y del sindicato, en representación del comité de empresa. Urbaser ha asegurado que la nueva maquinaria de limpieza viaria llegará durante el año próximo y que se cambiarán 120 aparatos.

Joan Reinaldo, secretario general de servicios públicos de la UGT en Tarragona, ha manifestado que la subrogación será "amable y pacífica" y que "los trabajadores no tienen que tener miedo porque no perderán ningún derecho". En cuanto al nuevo convenio laboral, ha afirmado que ahora la prioridad es implementar correctamente el cambio de compañía y que, cuando esto esté terminado, se empezará "a hablar de condiciones económicas".

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmado que la empresa saliente, FCC, no está poniendo dificultades, que todo está yendo con normalidad y que los trabajadores notarán el cambio con la maquinaria. Durante los próximos meses irán llegando los nuevos aparatos, más modernos y cómodos, que tienen que permitir hacer un mejor trabajo a los trabajadores y hacerlo en mejores condiciones. De los actuales, 30 irán directamente a la desechería y tienen que llegar 120 de nuevos. Mientras no lleguen todos, Urbaser se ha comprometido a alquilar los necesarios para completar la flota.

Cambio de la noche a la mañana

El delegado de Urbaser en Tarragona, Lleida y Baleares ha presentado la compañía a los empleados. Así, el 4 de noviembre los trabajadores formarán parte de FCC pero el 5 ya serán de Urbaser. Los del turno por la noche, incluso, empezarán el trabajo siendo miembros de FCC y acabarán devolviendo los equipos a los almacenes de la nueva concesionaria. Así mismo, el 15 y 16 de octubre Urbaser habilitará un espacio para hacer todos los trámites burocráticos con los empleados y facilitarles la información en un encuentro donde también habrá representantes legales de UGT.