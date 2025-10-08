Tarragona congelará los impuestos y ampliará las ayudas fiscales municipales en 2026

Tarragona mantendrá un año más los impuestos del año pasado, sin subidas ni bajadas. El consistorio así lo ha anunciado este miércoles a través de un comunicado, explicando que congelará los tributos municipales en los presupuestos del año que viene, igual que hizo para este 2025. El gobierno municipal del PSC, capitaneado por el alcalde Rubén Viñuales, también ha informado de cambios en las bonificaciones ambientales y sociales con el objetivo "de dar estabilidad a las familias, incentivar prácticas sostenibles y asegurar que las ayudas llegan a quienes más lo necesitan".

El Ayuntamiento de Tarragona congeló los impuestos en 2025 y mantendrá la decisión el próximo año sobre los tributos municipales principales, como el IBI y la basura. La concejal de Hacienda del consistorio, Isabel Mascaró, ha explicado, en conversación con EL PERIÓDICO, que quieren "dar aire a las familias y a las empresas de Tarragona; la fiscalidad debe ser una herramienta para ayudarlas". Este año se ha podido estabilizar la situación económica del ayuntamiento, que recuerdan que en 2023 era de bancarrota porque "faltaban 14 millones en las arcas municipales". Tras dos años explican que se ha podido revertir la condición, lo que permitirá mantener los impuestos durante dos años.

"Durante este tiempo hemos estado ordenando financieramente el ayuntamiento, hemos hecho contención del gasto y operaciones de refinanciaciones; todo esto ha permitido rebajar la deuda", asegura Mascaró a este medio. En marzo de 2024, la deuda pública del Ayuntamiento de Tarragona bajó por primera vez del 75%, y ahora se encuentra en el 57,07%, el más bajo de la historia del municipio. La concejal explica que "no se pueden bajar los impuestos porque el PSC apuesta por la prestación garantizada de los servicios públicos", que se pagan con la recaudación de los impuestos.

Modificación de algunas bonificaciones

Entre las diferencias en las bonificaciones financieras, el consistorio ha anunciado cambios en los criterios de acceso a la tarifa social: esas personas que ya recibían la bonificación del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) como familias numerosas, podrán acceder directamente a la tarifa social sin necesidad de presentar documentación adicional. Esta modificación, según datos del Ayuntamiento, facilitará el apoyo económico a 691 familias de la ciudad, que el año pasado eran menos de 40.

Solo se podrán beneficiar de esta reducción las familias numerosas con viviendas que tengan un valor catastral inferior a 100.000 euros para "dirigir los recursos públicos de forma más eficiente y llegar a las familias que realmente necesitan este apoyo". “Hemos revisado los criterios para hacerlos más justos y realistas. No queremos que ninguna familia que cumpla las condiciones quede fuera por cuestiones administrativas. Simplificar procesos y ampliar el alcance de la tarifa social es una manera muy directa de apoyar a la ciudadanía”, ha explicado Mascaró.

Otra modificación hace referencia a la incorporación de la nueva reducción de la tasa de residuos por el uso del punto verde móvil. Esta bonificación, que ya estaba vigente para el punto verde fijo, en 2026 se ampliará para reconocer también el compromiso de los tarraconenses que usan el punto verde móvil y para incentivar los que no lo hacen. El objetivo, apuntan desde el consistorio, es "motivar la correcta gestión de los residuos y fomentar hábitos más saludables entre la ciudadanía".

Negociaciones para los presupuestos ya iniciadas

Este anuncio ha llegado pocos días después de que el equipo de gobierno del PSC iniciara las conversaciones para los presupuestos de 2026. Según ha explicado Mascaró, los primeros contactos tuvieron lugar al terminar las fiestas de Santa Tecla en septiembre, y con la preferencia puesta en los socios de la oposición: Junts y En Comú Podem. "Han demostrado ser unos socios fiables y desde el gobierno municipal los tenemos en prioridad", ha confirmado Mascaró.

Este mismo miércoles, la concejal ha acabado la "primera ronda de contactos" con todos los partidos con representación en Tarragona, incluidos los tres concejales no adscritos. Mascaró ha reconocido que, con la aritmética actual, no sería posible aprobar las cuentas para 2026 solo con Junts y ECP porque faltaría un voto para la mayoría absoluta pero ha señalado que el objetivo del gobierno es "el máximo consenso posible".