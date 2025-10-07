A prisión por conducir ebrio y drogado y provocar un accidente mortal en Tarragona

El juzgado de instrucción número 6 de Tarragona, en funciones de guardia, decretó este lunes el ingreso a prisión de un conductor detenido el pasado viernes tras un accidente de tráfico en La Riera de Gaià (Tarragonès) que causó la muerte de una mujer. El detenido está acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave y por circular bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El siniestro tuvo lugar el viernes sobre las 20:00 horas en la carretera N-340, a la altura de La Riera de Gaià, al producirse una colisión entre dos coches y una furgoneta.

El detenido conducía uno de los turismos, mientras que la víctima, de 72 años y vecina del municipio, estaba al volante del otro. Como consecuencia del accidente, la mujer resultó herida de gravedad y fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde falleció el sábado.

El hombre, que se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia, fue detenido por los Mossos d’Esquadra y este lunes pasó a disposición judicial.