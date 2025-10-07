Sucesos
Detenidos dos hombres de 18 y 23 años por tráfico de drogas en Tarragona
Ambos están acusados de un delito contra la salud pública por tenencia de sustancias estupefacientes
Tres detenidos y 3,3 kilos de hachís decomisados en dos operaciones policiales en Tarragona
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detenido a dos hombres, de 23 y de 18 años, en dos operativos policiales diferentes durante este pasado fin de semana, ambos en Tarragona y por presuntos delitos contra la salud pública. También se han denunciado penalmente varias personas relacionadas con estos sucesos por tenencia de drogas.
La policía local de Tarragona detuvo la madrugada del pasado sábado a un hombre de 23 años acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Una patrulla observó como un grupo de personas, que estaban sentados en un parque de la ciudad de Tarragona, al darse cuenta de la presencia policial se levantaron e intentaron marcharse. Antes de que los interceptaran, el detenido tiró una bolsa para intentar esconder lo que llevaba. En el cacheo, el individuo estaba muy nervioso e intentó escabullirse sin éxito. Al resto de personas se las denunció administrativamente por tenencia de sustancias estupefacientes.
Del interior de la bolsa tirada por el arrestado, de la ropa que llevaba y de una riñonera se encontraron diferentes bolsitas de plástico transparente con una sustancia en forma de polvo de color rosa y una bolsita de plástico transparente con sustancias estupefacientes en forma de pastillas. Según indica la policía, esto se trataría presuntamente de tusi (cocaína rosa sintética). También se encontró una bolsa con otras pastillas en forma de estrella, 415 euros fraccionados en billetes y bolsitas transparentes vacías de plástico para el presunto empaquetado y distribución de sustancias estupefacientes.
El peso de la droga intervenida es de 13,62 gramos de marihuana, 2,46 gramos de cocaína sintética (también tusi) en polvo, 7,68 gramos en pastillas y 2,13 gramos de unas sustancias de naturaleza desconocida. El hombre, a quien ya le consta un antecedente por tráfico de drogas, fue detenido por un delito contra la salud pública. Además, durante el cacheo de seguridad previo en la entrada al calabozo se encontró otra bolsita de plástico con 0,43 gramos de una sustancia rosa en polvo.
Una segunda detención
Por otro lado, la policía tarraconense detuvo la madrugada de domingo a un individuo, este de 18 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los hechos pasaron sobre las 1.40 horas, cuando una patrulla que se encontraba haciendo patrullaje en la plaza Verdaguer, detectó un fuerte olor de marihuana que provenía de un grupo de personas que estaban sentadas en un banco.
Después de identificarlos, los agentes los registraron y a una persona le encontraron sustancias estupefacientes. Se trataba de una bolsa con ocho pastillas de color rosa con forma de diamante, que presuntamente serían éxtasis, con un peso de 3,72 gramos. Por este motivo el chico fue detenido. Otra de las personas que había en este grupo fue denunciada por tenencia de sustancias estupefacientes.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
- La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones
- Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones