Detenidos dos hombres de 18 y 23 años por tráfico de drogas en Tarragona

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detenido a dos hombres, de 23 y de 18 años, en dos operativos policiales diferentes durante este pasado fin de semana, ambos en Tarragona y por presuntos delitos contra la salud pública. También se han denunciado penalmente varias personas relacionadas con estos sucesos por tenencia de drogas.

La policía local de Tarragona detuvo la madrugada del pasado sábado a un hombre de 23 años acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Una patrulla observó como un grupo de personas, que estaban sentados en un parque de la ciudad de Tarragona, al darse cuenta de la presencia policial se levantaron e intentaron marcharse. Antes de que los interceptaran, el detenido tiró una bolsa para intentar esconder lo que llevaba. En el cacheo, el individuo estaba muy nervioso e intentó escabullirse sin éxito. Al resto de personas se las denunció administrativamente por tenencia de sustancias estupefacientes.

Del interior de la bolsa tirada por el arrestado, de la ropa que llevaba y de una riñonera se encontraron diferentes bolsitas de plástico transparente con una sustancia en forma de polvo de color rosa y una bolsita de plástico transparente con sustancias estupefacientes en forma de pastillas. Según indica la policía, esto se trataría presuntamente de tusi (cocaína rosa sintética). También se encontró una bolsa con otras pastillas en forma de estrella, 415 euros fraccionados en billetes y bolsitas transparentes vacías de plástico para el presunto empaquetado y distribución de sustancias estupefacientes.

El peso de la droga intervenida es de 13,62 gramos de marihuana, 2,46 gramos de cocaína sintética (también tusi) en polvo, 7,68 gramos en pastillas y 2,13 gramos de unas sustancias de naturaleza desconocida. El hombre, a quien ya le consta un antecedente por tráfico de drogas, fue detenido por un delito contra la salud pública. Además, durante el cacheo de seguridad previo en la entrada al calabozo se encontró otra bolsita de plástico con 0,43 gramos de una sustancia rosa en polvo.

Una segunda detención

Por otro lado, la policía tarraconense detuvo la madrugada de domingo a un individuo, este de 18 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los hechos pasaron sobre las 1.40 horas, cuando una patrulla que se encontraba haciendo patrullaje en la plaza Verdaguer, detectó un fuerte olor de marihuana que provenía de un grupo de personas que estaban sentadas en un banco.

Después de identificarlos, los agentes los registraron y a una persona le encontraron sustancias estupefacientes. Se trataba de una bolsa con ocho pastillas de color rosa con forma de diamante, que presuntamente serían éxtasis, con un peso de 3,72 gramos. Por este motivo el chico fue detenido. Otra de las personas que había en este grupo fue denunciada por tenencia de sustancias estupefacientes.