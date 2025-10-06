Xavier Puig será el alcaldable de ERC en Tarragona en las elecciones municipales de 2027

Los militantes de ERC en Tarragona escogieron este sábado al concejal Xavier Puig como próximo candidato del partido a las elecciones municipales del 2027, después de imponerse en las primarias con el 57% de los votos (119) al expresidente del Port de Tarragona, Saül Garreta. Garreta es miembro de la actual dirección del partido a nivel nacional y obtuvo el 41% de los apoyos (86). Un 2% (4) fueron votos en blanco.

La participación fue del 91%, con 209 votantes en total, en una jornada electoral este sábado, 4 de octubre. Puig, que se implicó con Foc Nou en el último congreso nacional de ERC, hizo un llamamiento a la militancia a hacer piña y a "consolidar y fortalecer el proyecto político" de la formación republicana en Tarragona.

"Tenemos el objetivo ambicioso de ganar de nuevo la alcaldía de Tarragona. Queremos llenar de vida Tarragona y compartir el timón con toda su ciudadanía", señaló Puig, que definió su proyecto como "vivo y abierto". El ganador contaba con el apoyo del grupo municipal en el Ayuntamiento de Tarragona, Maria Roig; los concejales Jordi Fortuny, María José López y Gemma Fusté, y el exalcalde de la ciudad, Pau Ricomà.

A su vez, Garreta felicitó a Puig y destacó el "fair play" en este proceso. "La militancia de Tarragona demuestra que está muy motivada para lograr de nuevo la alcaldía de Tarragona", declaró el expresidente del Port de Tarragona, que había recibido el apoyo del exdiputado en Madrid Joan Tardà y la exconsellera Ester Capella.

El proceso de primarias se ha caracterizado por un aumento de los militantes, puesto que en el último año la sección local de ERC en Tarragona había pasado de unos 120 militantes a algo más de 240. De estos, unos 230 tenían derecho a voto, puesto que eran los que cumplían el requisito de acreditar un mínimo de tres meses de antigüedad.