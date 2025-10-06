Tarragona celebra la 7ª edición del Festival Sona Flamenc, con más de 20 propuestas hasta el domingo

Tarragona iniciará este lunes, 6 de octubre, y durante una semana, la 7ª edición del Festival Sona Flamenc, con 24 actos hasta el domingo, entre los que destacan espectáculos como el concierto de Estrella Morente & Rafael Riqueni, así como Yoel Vargas, Maruja Limón o ZA! + Perrate, entre otros. Cada día el certamen ofrecerá una propuesta diferente, que liga a la vez la implicación de las instituciones y las entidades de la ciudad.

Este lunes el festival arranca con un dúo catalán, Pere Martínez y Pau Domènech; el primero considerado uno de los cantaores catalanes más inquietos y con mayor proyección del momento, y el segundo, Domènech, un guitarrista tarraconense. Este comienzo tan prometedor será a las 19:00 horas en la Caixa de Música, como acto inaugural del festival.

Una de las novedades a destacar, que ya se anunció en la presentación en rueda de prensa, es el proyecto de mediación que se ha llevado a cabo con el Taller de Músicos, que quiere ser una radiografía del sector del flamenco en la ciudad, para conseguir una mayor implicación y que ya cuenta con varios nombres para esta edición y las futuras; así como la mediación con entidades, que ha aportado al certamen las actividades participativas, como el Encuentro de Escuelas y entidades y la flashmob, a lo largo de todo el fin de semana.

De entre los espectáculos más destacados contaremos con Estrella Morente & Rafael Riqueni, el sábado en el Teatre Tarragona; pero también el gran bailaor tarraconense Yoel Vargas, que será el viernes también al Teatre con Óbito. Otras propuestas como la de la Sala Cero con ZA! + Perrate: Jolifanto o Neus Plana con Cono-Fusión Project 12.12 al Teatre El Magatzem el miércoles, su algunas de las perlas de este festival.

El flamenco se moverá también por la Rambla de Ponent de Campclar el martes por la tarde con Sara Sambola y Aleix Bové, y en Torreforta, esa misma tarde, habrá la Cía Beatriz Higueras: Raíces. Al día siguiente, el miércoles, el centro cívico de Sant Pere i Sant Pau acogerá una clase abierta con Adelaida Guerrero, y el jueves en Bonavista, habrá una clase abierta de David Cano.

El último espectáculo del festival será el domingo a las 19:00 horas en el Auditori de la Diputació de Tarragona. Será la proyección del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, ópera prima de C. Tangana, donde explora la grabación del álbum de Yerai Cortés, guitarrista flamenco, miembro de la familia Cortés, respetado tanto por los tradicionalistas como por los más renovadores y vanguardistas de este género.