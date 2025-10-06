La R3 y los regionales de Tarragona, las líneas de Rodalies con más retrasos de Catalunya, según la nueva aplicación 'Puntual'

Los trenes catalanes que acumulan más retrasos de media son la línea R3 y los regionales de Tarragona, en especial, la R13, R14, R15 y R17. Así lo revela la nueva aplicación gratuita, lanzada este lunes desde Tarragona por y para usuarios ferroviarios y que lleva un nombre que quiere ser irónico: 'Puntual'. La entidad Dignitat a les Vies y la plataforma de Promoció del Transport Públic han protagonizado la publicación de la aplicación, que también tiene versión web, con el objetivo de ayudar a los usuarios de Rodalies y a la prensa para, dicen, sortear e informar mejor de los retrasos sistemáticos de la red ferroviaria catalana.

La nueva aplicación, considerada "hermana" de la ya existente 'Transporta'm', utiliza los datos a tiempo real de horarios y calendarios de Adif y Renfe para establecer la probabilidad de retrasos y cancelaciones de los trenes de Rodalies y de FGC de Catalunya, con el objetivo de avisar de las líneas que reciben más afectaciones. También está preparada, según han explicado sus promotores, para que los usuarios puedan prever, con antelación, cuál es la mejor ruta o valorar entre las estaciones más adecuadas, cruzando los datos de los horarios reales, los retrasos y las prestaciones de cada parada.

"La aplicación está pensada para enseñar a tiempo real lo que está pasando; los datos de retrasos y cancelaciones deberían ser públicos en cada momento", ha explicado Anna Gómez, portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, durante la presentación de 'Puntual'. Con la nueva aplicación, disponible de forma gratuita para dispositivos, el usuario podrá planificar sus viajes con la información de qué líneas tienen más probabilidades de sufrir retrasos.

La comparación histórica es una de las grandes diferencias de 'Puntual' respecto a 'Transporta'm', que señala los datos a tiempo real pero no ofrece estadísticas ni la posibilidad de comparar líneas de Rodalies y FGC. De hecho, la nueva aplicación saca los datos de 'Transporta'm' y de Adif, por lo que ofrece información veraz, aunque los promotores lamentan que no cuente con el apoyo de Renfe. En este sentido, no puede enseñar el estado de las estaciones ni si estas están adaptadas a personas con necesidades especiales, ya que ni la operadora dispone de estos datos, aseguran las entidades.

En la presentación de 'Puntual', que ha tenido lugar este lunes por la tarde en el Palau de Congresos, estaban invitados alcaldes y representantes políticos del territorio. Han acudido el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), y el coalcalde de Altafulla, Jordi Molinera (EINA), así como concejales, diputados del Parlament y del Congreso y demás cargos públicos de varios partidos: PSC, ERC, PP, En Comú Podem y Junts. En el discurso de inauguración, el alcalde de Tarragona ha aplaudido la "insistencia" de las plataformas de usuarios: "Los retrasos ferroviarios son un problema que tienen que sufrir cada día miles de personas y que echan por tierra las vidas de muchos usuarios", ha dicho Viñuales.

Las líneas con mayor afectación

La línea R3 de Rodalies, que une l'Hospitalet de Llobregat y Puigcerdà, es una de las que más retrasos acumula de la red ferroviaria catalana. Según datos de 'Puntual' que ya se pueden consultar en la página web o a través de la aplicación, el pasado mes de septiembre la R3 registraba, a lo largo de un día, varios picos de más de 20 minutos de demoras, especialmente graves a partir de las 15:00 horas. Teniendo en cuenta todas las líneas ferroviarias catalanas, la media de los retrasos señala varios picos durante el día,

'Puntual' ofrece gráficos comparativos entre líneas, estadísticas y mapas para saber cómo y dónde afectan más los retrasos. En este sentido, se demuestra que Tarragona es la demarcación más perjudicada de todas, más allá de las obras que se están realizando desde hace más de un año en el corredor sur. Las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, que conectan Barcelona, Tarragona, Reus, Tortosa y Salou, llegaron a registrar unos tiempos de hasta 24 minutos de media el mes pasado. La R13, particularmente, es la línea tarraconense que tuvo un retraso medio más importante, de casi 36 minutos entre las 9:00 y las 11:00 horas.

"La movilidad es un derecho, no es un favor; igual que la vivienda, el trabajo y la salud, que son los mayores problemas que tenemos ahora mismo", ha dicho Gómez. "La salud ya sabemos que la estamos perdiendo en las vías con el estudio de la URV, nuestro trabajo y nuestras viviendas están en peligro por culpa de los trenes", lamentaba la portavoz de la entidad, que avisaba que usar el transporte público también era un tema de seguridad: "Hay gente a primera hora que no se atreve a coger el coche para ir a trabajar".

El acto en Tarragona ha empezado, irónicamente, 15 minutos tarde, y según Dignitat a les Vies, el responsable de Renfe, Antonio Carmona tenía prevista su presencia. Sin embargo, los retrasos registrados a lo largo de este lunes en la R3 (tres por la mañana y uno por la tarde, a los que hay que añadir otro más), han impedido que el presidente de la operadora estatal pudiera asistir. Precisamente la R3 iniciará este martes uno de los cortes más importantes, con plantes alternativos, debido a unas obras: lo que quizá la mantendrá como una de las líneas más afectadas de Catalunya por los retrasos.