Las ZBE de Tarragona y Reus empezarán a multar este diciembre con exenciones para residentes hasta 2027 y 2028

Lo que en un principio se estudiaba por parte del Ayuntamiento de cara al 2027 o el 2028, finalmente llegará antes de lo previsto: Tarragona empezará a multar este mismo 2025 a los conductores de vehículos sin etiqueta que no estén empadronados en la ciudad. La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se hará efectiva a lo largo del próximo mes de diciembre, así como las sanciones a los vehículos más contaminantes. Por su parte, Reus está más avanzada, empezó a notificar la ZBE la semana pasada y ya se prepara para activar las sanciones en menos de dos meses. También con la moratoria a esas personas que vivan o que paguen el impuesto de circulación en la ciudad, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

Las dos ciudades del Camp de Tarragona que están obligadas a tener una ZBE han empezado la cuenta atrás de dos meses para activarlas y, con ellas, las sanciones a los conductores. Sin embargo, ambas han confirmado a este diario que se librarán los empadronados: Tarragona no empezará a sancionarles hasta diciembre de 2026 (a la práctica, de cara al 2027); Reus, hasta el 1 de enero de 2028. Se suman así las dos urbes a otras del área de Barcelona que han tomado el sendero de las moratorias, como Castelldefels, que no multará hasta 2030 a sus residentes, o Cerdanyola del Vallès, con una exención activada hasta el 2028.

Habrá moratoria pero no periodo de aclimatación del régimen sancionador general. Las multas en Tarragona por los incumplimientos de la ZBE se empezarán a cobrar este mismo mes de diciembre, ya con la entrada en vigor del perímetro de veto a los vehículos sin etiqueta. Esto responde a un decreto del Gobierno que condiciona las ayudas al transporte público a esos municipios que al terminar 2025 tengan implantadas y "en funcionamiento" sus ZBE, y eso incluye las sanciones. Tarragona se arriesgaba a perder una subvención que en 2024 fue de un valor de 1,3 millones de euros y que permitía el abono del 50% del transporte público, por lo que se ha visto obligada a avanzar las multas antes de lo que quería: la intención era que sanciones no llegaran hasta el año 2027 como muy pronto.

“No queremos dejar a nadie atrás, por eso hay excepciones y su aplicación será progresiva”, decía hace seis meses el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), hablando de una posible activación gradual. Las multas se aplicarán a esos vehículos sin etiqueta que accedan al interior de la ZBE durante el horario establecido (de 7 h a 19 h, en los días laborables), y serán para aquellos conductores no empadronados en la ciudad.

La fecha del 1 de diciembre de 2025 que se apuntaba para iniciar la aplicación de la ZBE también se diluye y ahora el Ayuntamiento habla de activarla "a lo largo del mes de diciembre", sin concretar día. Por ahora, el consistorio ha iniciado los trabajos de instalación del 'software' y de las 44 cámaras de control en el perímetro de exclusión, y señala que "en las próximas semanas" se adjudicará la licitación de la señalización de la ZBE. Los límites de la zona en Tarragona son las avenidas Catalunya y Argentina por el norte, la calle Vidal i Barraquer y el Moll de Costa por el suroeste y el vial William J. Bryant, el paseo de Sant Antoni y la Part Alta en el este.

Aplicación paralela en Reus

Como ya avanzó EL PERIÓDICO, la aplicación de las ZBE de Tarragona y Reus se ha hecho de forma paralela y con similitudes para facilitar la integración en dos ciudades situadas a apenas 10 kilómetros. De este modo, el 1 de diciembre es la fecha marcada por la capital del Baix Camp para tener completamente en marcha su ZBE, incluidas las sanciones, que también se aplicarán a los vehículos sin etiqueta y a los conductores no empadronados o que no paguen el impuesto de circulación a la ciudad.

Sin embargo, desde este pasado 1 de octubre Reus ya notifica la normativa a los vehículos más contaminantes como parte de la campaña informativa de la ZBE. Las notificaciones que se envían en esta fase previa, advierte el consistorio, pueden no tener en cuenta si el vehículo notificado ha tramitado alguna de las autorizaciones disponibles de la normativa, exenciones o moratorias que especifica la ordenanza de la ZBE reusense.