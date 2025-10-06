Las cámaras de comercio de Aragón se fijan en la de Tarragona para la organización de misiones internacionales

La Cambra de Comerç de Tarragona servirá a tres de las cámaras de comercio más importantes de Aragón para la organización de misiones comerciales internaciones, debido a la larga experiencia que mantiene el ente cameral tarraconense. Ciudades como Zaragoza, Huesca y Teruel han firmado en la ciudad catalana un acuerdo para impulsar la internacionalización de empresas aragonesas, lo que supone un capítulo más de las relaciones que ha establecido la cámara de Tarragona con organizaciones del resto del estado.

El acuerdo suscrito entre las tres cámaras aragonesas y la Cambra de Comerç de Tarragona, firmado en la Casa de la Punxa de la Rambla Nova tarraconense, prevé que el ente cameral catalán pondrá a disposición de las cámaras de Zaragoza, Huesca y Teruel la experiencia en la organización de misiones comerciales e impulsará las respectivas apuestas para internacionalizar y ayudas a las empresas de los respectivos ámbitos camerales.

Esta colaboración se hará patente con la organización de varias misiones comerciales conjuntas entre las cámaras aragonesas y la catalana, del mismo modo que ya ocurre con las cámaras de València y de Guipúzcoa. Desde la Cambra de Comerç de Tarragona han afirmado que "esta relación supone un importante reconocimiento al área de internacionalización del ente", dirigido por Roberto Barros.

Los tarraconenses han añadido que la cámara de Tarragona es "un referente en el conjunto del Estado" por su conocimiento y experiencia de los mercados africanos, en especial, de los subsaharianos, durante más de 30 años de presencias ininterrumpidas en África, acompañando y asesorando empresas españolas.

Este mismo mes de mayo, una expedición de la Cambra de Comerç de Tarragona formada por ocho empresarios y el mismo Roberto Barros, fue interrumpida en Trípoli, Libia, durante una misión comercial, debido a la inestabilidad política del país. Tras unos días de incertidumbre, los nueve integrantes de la expedición pudieron volver a España; y la Cambra de Tarragona afirmó que ya estaba preparando la próxima visita a Libia para 2026.