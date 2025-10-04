Los mejores pueblos con encanto de Tarragona para visitar en otoño

El otoño ha llegado con fuerza a Catalunya: desde su inicio, el pasado 22 de septiembre, las temperaturas han experimentado un descenso generalizado que muchos amantes del frío han recibido con entusiasmo.

La sensación térmica ha cambiado de manera evidente, dejando atrás las jornadas sofocantes del verano y dando paso a un ambiente mucho más fresco y otoñal.

El verano empieza a quedar relegado a un segundo plano y, con la llegada de esta nueva estación, se inaugura también una temporada marcada por los contrastes: días más cortos, paisajes de colores anaranjados y marrones y cambios de temperatura.

Dignas de película

Es una época ideal para planear alguna escapada a pueblos con encanto. Y es que no hace falta irse muy lejos: en Catalunya existen centenares de municipios que se tiñen de tonos cálidos donde se puede disfrutar de la magia otoñal en todo su esplendor.

De hecho, en la provincia de Tarragona destacan cinco localidades que se convierten en refugios ideales para paseos tranquilos con vistas dignas de película.

Entre ellas encontramos el municipio de Tivissa (Ribera d’Ebre), situado entre las montañas de Tivissa y Vandellòs. Se presenta como uno de los pueblos más encantadores de Tarragona, donde las callejuelas medievales y la naturaleza escarpada lo convierten en un lugar muy acogedor al que ir en esta época del año.

Para comenzar la visita a Tivissa es recomendable pasear por las calles estrechas y serpenteantes del núcleo antiguo, donde destacan las preciosas fachadas adornadas con macetas de flores de todos colores.

En el núcleo antiguo de Tivissa se encuentra la Iglesia Arciprestal de Sant Jaume, un edificio que se caracteriza por la bella combinación de sus estilos arquitectónicos: gótico, renacentista y barroco.

Tivissa / Máximo de la Iglesia / Wikipedia

Adentrándonos en el corazón de Tarragona, en la comarca del Priorat se encuentra el pueblo Vilella Baixa: sus porches con arcos apuntados, su puente de doble arco sobre el río de Montsant, además de su molino neoárabe y sus interesantes bodegas son algunos de sus mayores atractivos.

El municipio es la puerta de entrada por el sur al parque natural de la Serra de Montsant, y cuenta con itinerarios de senderismo bien señalizados e imprescindibles para disfrutar de los paisajes otoñales.

Vilella Baixa / Flickr

En la misma comarca del Priorat se encuentra Siurana, un pequeño núcleo famoso por sus imponentes vistas. Está situado a 737 metros de altitud, sobre un acantilado de roca calcárea, al extremo de las montañas de Prades y sobre el río Siurana.

Hoy en día, se puede contemplar un pueblecito encantador de casas y calles empedradas y los restos de la fortaleza sarracena, ubicados en la entrada del pueblo. Siurana está rodeada de lugares interesantes y desde el pueblo se puede disfrutar de unas vistas magníficas a la Sierra de Montsant, la Gritella y a las montañas de Prades.

A sus pies, un pantano de aguas limpias y tranquilas ofrecen la posibilidad de pasear por los alrededores del embalse, rodeado de una naturaleza que se impone ante los ojos de los visitantes.

Siurana / Máximo de la Iglesia / Wilipedia

Una de las estampas más pintorescas de Tarragona es Miravet, un pequeño pueblo de la Ribera d’Ebre situado en la orilla derecha del río Ebro, bajo la imponente figura del castillo templario. El castillo es, sin duda, el elemento arquitectónico más destacado del municipio.

Aún así, existen otras construcciones dignas de admiración: la iglesia vieja de Miravet, situada en la cima del núcleo, es un edificio de estilo renacentista en el cual se pueden contemplar magníficas pinturas del siglo XVIII.

Enfrente de la iglesia se encuentra el mirador de la Sanaqueta, antiguo patio de la mezquita, con unas grandes vistas verticales del río y de la zona que, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, permiten divisar un paisaje teñido de tonos anaranjados.

Miravet (Ribera d'Ebre) / Ángela Llop / Flickr

En esta lista no puede faltar Montblanc, el pueblo medieval por excelencia: la capital de la Conca de Barberà conserva un núcleo histórico imponente donde se pueden descubrir siglos de historia y curiosidades.

Sus murallas del siglo XIV y torres defensivas crean el escenario donde, según la leyenda, el caballero Sant Jordi mató al dragón para liberar a la princesa. En esta época del año, el turismo baja y pasear por sus calles empedradas se convierte en una experiencia íntima. Las cafeterías del centro, las tiendas de artesanía y las iglesias góticas completan el encanto.