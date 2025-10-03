Muere un peatón atropellado por un autobús en la carretera T-11 entre Reus y Tarragona

Este jueves por la noche murió un peatón atropellado por un autobús en la T-11 en Reus, según ha informado el Servei català de Trànsit (SCT). Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 20.54 horas. El accidente sucedió en el kilómetro 11,5 de la carretera que une la capital del Baix Camp y Tarragona.

La policía está investigando las causas del accidente mortal. Se activaron cuatro patrullas de Mossos, dos dotaciones de Bombers y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Desde principio de año, 113 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas interurbanas, según el SCT.

Un 40% de estas muertes corresponden a colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas). El mes de septiembre se cerró con 15 víctimas mortales, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado, y esta de Reus es la primera del mes de octubre en las carreteras catalanas.