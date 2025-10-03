La Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona entierran el hacha por la antigua fábrica de la Chartreuse y la EOI

Tarragona cierra este mes de octubre uno de las disputas judiciales más importantes por un equipamiento de la ciudad, y lo hará por mutuo acuerdo entre las dos administraciones implicadas: el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya han acordado retirar los litigios abiertos en 2021 por la titularidad de el edificio de la antigua fábrica de Chartreuse, en la Part Baixa de Tarragona y sede actual de la Escola Oficial d'Idiomes (EOI).

Se pondrá fin, de este modo, a una discusión entre administraciones que se inició en 2010 y que llegó a los tribunales en 2021, con la denuncia mutua por la propiedad del inmueble. Este viernes, el Ayuntamiento y la Generalitat han escenificado el acuerdo y el entendimiento con una rueda de prensa conjunta entre el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), y la consellera de Economía y Finanzas del Govern, Alícia Romero (PSC), en la que se ha dado a conocer el pacto. "Es una gran noticia para los ciudadanos de Tarragona", ha anunciado el alcalde.

El acuerdo al que han llegado ambas administraciones incluye la retirada de los procesos judiciales que se encontraban en los tribunales y el reconocimiento que la propiedad de la conocida como antigua Chartreuse, en la plaza de los Infants, es de la Generalitat. A cambio, la administración catalana concederá 5,9 millones de euros al Ayuntamiento, en contraprestación a la inversión económica que realizó el consistorio para la adecuación del edificio como sede de la EOI.

"Con la llegada de Romero a la conselleria solo ha habido buenas intenciones y voluntad para llegar a un acuerdo", ha asegurado Viñuales, que ha celebrado que ambas administraciones hayan enterrado el hacha de guerra y la vuelta del entendimiento. Por su parte, Romero ha lamentado que el litigio hacía "mucho tiempo" que duraba y ha afirmado que "las administraciones debemos dar ejemplo y llegar a las mejores soluciones para los ciudadanos de Tarragona y de Catalunya".

Una larga disputa

El conflicto se inició en 2010, cuando la EOI se trasladó al edificio actual de la Part Baixa de Tarragona. El edificio era propiedad de la Generalitat, que había cedido el uso del inmueble, pero fue el Ayuntamiento el que se encargó de la adecuación del espacio para el centro de formación de idiomas y para otras actividades, lo que propició las desavenencias entre administraciones. En 2021 se quiso hacer la cancelación del uso de la superficie y llegaron los litigios del consistorio y de la Generalitat. "Hubo momentos tensos entre administraciones", ha dicho el alcalde.

De esta forma, con el acuerdo, la antigua Chartreuse se mantiene como propiedad pública del Govern y la EOI seguirá operando con normalidad. Hay otra parte del edificio todavía sin uso pero restaurada, que Romero ha explicado que la Generalitat estudiará "el mejor uso que se le podrá dar".

En cuanto a Tarragona, el Ayuntamiento destinará los 5,6 millones de euros al Servei Municipal de l'Habitatge, por lo que servirán para ampliar el parque público de vivienda. Viñuales, por el momento, no ha confirmado si se invertirán en la adquisición de pisos, en la construcción de nuevas viviendas o en futuros proyectos en solares municipales.