Judicial
La empresa municipal Mercats de Tarragona lleva a Fiscalía las supuestas irregularidades económicas de un exdirectivo
Una auditoría encargada interna detectó un agujero de 36.000 euros entre 2014 y 2018
La empresa municipal Mercats de Tarragona ha anunciado este viernes que ha denunciado ante la Fiscalía el descuadre del estado contable detectado el pasado mes de abril. Una auditoría encargada por el gobierno municipal detectó un agujero de 36.000 euros entre los años 2014 y 2018.
En un comunicado, la empresa recuerda que este desfalsería fruto de dos supuestas actuaciones irregulares efectuadas por el exjefe de contabilidad, que causó baja voluntaria antes de ser despedido. Mercats de Tarragona ha explicado que la presentación de la denuncia, ya anunciada hace unos meses, ha requerido previamente recoger los informes pertinentes.
