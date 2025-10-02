El paro en Tarragona y el Ebro cae un 0,51% en septiembre, con casi 200 parados menos que en agosto

El número de personas registradas en el paro ha caído un 0,51% este mes de septiembre en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, situando la cifra total de parados en los 37.547, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata de 193 menos respecto al mes de agosto pasado.

El sector servicios continúa concentrando la pérdida más importante de ocupación, con 26.318 (-241), seguido de lejos de la industria con 3.239 (-62) y la construcción 3.121 (-9). En cuanto a la agricultura, cierra el mes con 1.330 personas paradas, manteniéndose con los mismos datos. Por otro lado, las mujeres representan 22.117 y los hombres 15.430 de las personas paradas, y los menores de 25 años son 2.984.

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, se han reducido en 6.662 los afiliados comparando con el mes de agosto, cifrándose en 358.710, un -1,81% menos. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la variación anual continúa presentando cifras positivas, con 7.467 afiliados más que en 2024, un 2,13%, a pesar de que el mes de agosto se registraron 7.660 afiliados más que en 2024.