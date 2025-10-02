El Ebro reclama celeridad a los seguros tras las lluvias y el Govern compromete su ayuda a la declaración de zona catastrófica

Tres días después del paso de unas intensas lluvias por el sur de Catalunya que dejaron cifras récords de hasta 300 litros por metro cuadrado en Amposta, las Terres de l'Ebre reclaman celeridad a las empresas de seguros para que realice los peritajes de las consecuencias y poder, así, acelerar el cobro de las indemnizaciones. Desde el Govern de la Generalitat, este jueves se ha confirmado el apoyo a los agricultores afectados, en especial a los del sector del arroz, pero ha pedido tiempo para ver si el gobierno español declara el Montsià y el Baix Ebre como zona catastrófica.

El sindicato agrícola mayoritario en las Terres de l'Ebre, Unió de Pagesos, reclama a la empresa de seguros Agroseguro que realice los peritajes de las zonas afectadas "con la máxima celeridad" para poder concretar los daños causados por las intensas lluvias del pasado domingo y lunes. Se trata de una afectación que perjudicó gravemente las parcelas de cultivo de arroz que hay en el Delta del Ebro: ya en el momento de las lluvias desde el sindicato se avisó que el daño podía ser "importante" debido a que entre el 25% y el 30% de los campos se encontraban sin segar.

Las lluvias provocaron la inundación de los terrenos del arroz y de otros cultivos, lo que ocasionó una afectación que ahora desde la Unió de Pagesos cifran en unos 40 millones de quilos, aunque desconocen si se acabarán perdiendo todos. El sindicato también reclama que se apliquen con posterioridad las medidas para la adecuación de la fiscalidad de el IRPF a los agricultores, muchos de los cuales también estaban pendientes de las ayudas tras un episodio de granizadas que hubo en septiembre.

Más de 2.000 hectáreas de terrenos del Delta del Ebro se vieron afectadas por la meteorología el pasado 21 de septiembre, lo que podría reducir la cosecha entre un 50% y un 90%, dependiendo de la zona. Unió de Pagesos añade a estas inclemencias consecutivas que, en plena temporada de cosecha, hará más grave la situación de los agricultores en las Terres de l'Ebre. Esto se suma a la caída de los precios de los cereales y a la subida de los costes; y también a las cada vez mayores obligaciones y dificultades de tratar con productos fitosanitarios.

Este jueves, la secretaria general de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Cristina Massot, ha visitado algunas de las zonas más afectadas del Ebro por las lluvias torrenciales y ha implicado la ayuda del Govern para "un acompañamiento adecuado y correcto a los agricultores afectados". Sin llegar a concretar cómo llegará esta ayuda, Massot ha pedido tiempo para cuantificar los daños antes de definir las posibles líneas de ayudas extraordinarias, que se deberían sumar a las aportaciones de las empresas de seguros.

El Govern también ha señalado que una declaración de zona catastrófica en el Montsià y el Baix Ebre, comunicación que debería realizar el Gobierno español, podría ayudar en la llegada de estas aportaciones económicas. Estas ayudas se podrían destinar a los campos de cultivos de varios tipos, entre los que destacan el arroz y los olivos, y a la rehabilitación de los caminos rurales, también muy afectados por las lluvias.