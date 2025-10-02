Un doctorando de la URV de Tarragona, detenido por Israel entre los miembros de la tripulación de la Flotilla de Gaza

Adrià Plazas, doctorando de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, es uno de los catalanes detenidos por Israel durante el asalto a la Flotilla Global Sumud de Gaza, este jueves. Según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes de la URV, el joven se encontraba a bordo de la Flotilla de la Libertad cuando ha sido arrestado, igual que el resto de tripulantes, y dirigido a Israel. El rector de la URV, Josep Pallarès, ha emitido un comunicado exigiendo "la libertad inmediata" de Plazas, así como de todos sus compañeros.

Plazas es un doctorando de del Programa de Doctorado en Nanociencia, Materiales e Ingeniería Química que se imparte en la Universitat Rovira i Virgili, concretamente en el Campus Sescelades de Sant Pere i Sant Pau. Plazas, nacido en Girona, también es miembro del secretariado nacional de la CUP y de la plataforma Stop Mare Mortum.

En un mensaje grabado antes de su detención, a bordo de la Flotilla, y difundido a través de sus redes sociales, Plazas acusaba a "el estado sionista de Israel" de haberlos "secuestrado de su misión de abrir un corredor humanitario en Gaza". El doctorando y miembro de la CUP también pedía que la gente saliera a la calle a manifestarse para "forzar al Estado a liberarlos". En una entrevista a 3Cat, este pasado miércoles, cuando la Flotilla Global Sumud estaba próxima a la costa de Gaza, Adrià Plazas aseguraba que la tripulación estaba "preparada para cualquier escenario" y que se sentían "muy acompañados por el equipo legal" que les esperaba en tierra.

Desde la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la dirección y el propio rector han condenado "con toda contundencia el asalto sufrido por la Flotilla" y han trasladado "todo el apoyo y solidaridad" a Adrià Plazas. Han exigido "su liberación inmediata", así como del resto de miembros de la Flotilla, a la vez que han pedido el respeto "a los derechos humanos y a la integridad de todas las personas detenidas". La URV confirma que Pallarès ha abierto contacto con las autoridades estatales para que emprendan "las acciones necesarias" para asegurar el retorno de Plazas y aseguren sus derechos.

Más apoyos en Tarragona

Los grupos municipales del PSC, ERC, En Comú Podem en el pleno del Ayuntamiento de Tarragona y la concejal no adscrita, Elvira Vidal, han firmado y publicado este jueves una declaración conjunta sobre la intervención de Israel contra la flota de embarcaciones civiles con tripulantes de varios países que se dirige a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. En el texto, los partidos hablan de "genocidio" y exigen la "liberación inmediata" de los miembros de la conocida como Flotilla de la Libertad.

Los tres partidos de izquierdas con representación en el salón de plenos tarraconense, a los que se les ha sumado una concejal que había formado parte de Junts, han suscrito de forma conjunta un manifiesto en el que "condenan y expresan su rechazo hacia las acciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de Israel y exige la liberación inmediata e incondicional" de los miembros de la flotilla. El texto recuerda que a bordo de los barcos se encontraban la diputada del Parlament de Catalunya, Pilar Castillejo, de la CUP, el concejal de Barcelona, Jordi Coronas, de ERC, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Los tres partidos tarraconenses se adhieren, mediante el manifiesto, a las concentraciones convocadas por la sociedad civil en apoyo a la Global Sumud Flotilla y manifiestan "su solidaridad con sus familias y reclama su puesta en libertad de acuerdo con el Derecho Internacional". De hecho, este jueves a las 19:00 horas se ha convocado una concentración en la plaza de la Font de Tarragona en solidaridad a la flotilla y contra las acciones del gobierno de Israel. Al mediodía también ha tenido lugar una manifestación de estudiantes en huelga, entre la plaza Imperial Tarraco y el Ayuntamiento.

Para terminar, la declaración conjunta pide al Gobierno español que "active la protección diplomática y consular de las personas detenidas mediante la acción diplomática" y al Govern de la Generalitat que "emprenda todas esas actuaciones que sean necesarias, según sus competencias". En su último punto, el texto habla de condenar "el genocidio y los ataques perpetrados contra la población civil" de Gaza, así como cualquier acción que "vulnere la Convención de Ginebra y el derecho internacional humanitario".