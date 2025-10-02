El albergue de juventud de la Ciutat Residencial de Tarragona se abrirá al público en 2027. Las obras de reforma del espacio, construido en los años 50 y abandonado desde hace más de una década, empezaron en verano y se espera que estén terminadas a finales del año que viene. La primera fase incluye el edificio principal donde habrá el comedor, una zona de las antiguas casas que servirán para acoger hasta 204 personas y la creación de una área deportiva.

Todo ello son 45.000 metros cuadrados de una superficie total de 75.000, con un presupuesto de 15 millones de euros. El resto se espera que se pueda adecuar en una segunda fase. La consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, ha visitado este jueves las instalaciones y ha manifestado que este albergue será "la joya de la corona" de la Xanascat.

La Ciutat de Repòs i Vacances, conocida popularmente como Ciutat Residencial, se inauguró en tiempos de la dictadura franquista como un espacio pensado para que las familias trabajadoras pudieran pasar unos días de recreo. Habitaciones, espacios comunes, zona deportiva e incluso una iglesia forman un conjunto único cerca del mar. La equipación pasó a ser propiedad de la Generalitat en 1989 y desde el 2012 está cerrado al público. La degradación de los edificios es importante y de los 15 millones de euros del presupuesto, 12 proceden de los fondos Next Generation y los tres restantes los ha aportado el Govern.

Unas instalaciones de primer orden

La principal reforma que se hará es el edificio donde se ubicará el comedor para 400 personas, cocina y lavandería. Se trata del inmueble de referencia del complejo. "Hemos sacado todo lo que estaba afectado y hemos conservado lo que hemos podido", como la torre y la cubierta ondulada, ha explicado el arquitecto encargado de las obras, Enric Tarrida. Tarrida ha detallado que este edificio de 4.000 m² es "el emblema del conjunto" y es de estilo GATCPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea), un movimiento arquitectónico catalán de la época de la Segunda República y que en algunos casos perduró incluso en periodo franquista.

Además, se actuará en siete pabellones que dispondrán de lavabos compartidos y habitaciones, mayoritariamente con cuatro literas en cada una. En cuatro de estos pabellones habrá una pequeña cocina comunitaria. También se habilitarán dos aparcamientos: uno para un máximo de cuatro autocares y el otro para 60 vehículos.

Martínez Bravo ha afirmado que el país "no se puede permitir" tener equipaciones como esta en desuso. Además, ha valorado que se destine a familias y jóvenes y que sea "a precios asequibles". El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrado que la Residencial recupere "el uso que ya tenía" y ha valorado que supondrá "una mejora para el barrio". De cara al futuro la conselleria tiene la voluntad de llevar a cabo la segunda fase, que permitiría añadir 250 camas más, hasta los 454 totales, en nueve pabellones.

Centro cívico municipal

Además de la zona del albergue, la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona han llegado a un acuerdo para que el consistorio pueda disponer del edificio de la antigua recepción que se habilitará como centro cívico de 1.100 m² para los vecinos de los barrios de Llevant, además de las antiguas pistas polideportivas, que se renovarán totalmente y serán de uso público. Viñuales ha detallado que el trámite ya está en los despachos de Patrimoni de la Generalitat y que disponen de presupuesto para sacar adelante las obras.

El alcalde también ha reiterado la voluntad de que la equipación sea únicamente un albergue para jóvenes y familias. Cuando la iniciativa se presentó la pasada legislatura entre el vecindario hubo críticas y corrieron campañas de desinformación. Primero se aseguró que el espacio se destinaría a acoger menores extranjeros no acompañados y jóvenes tutelados; y después que se fomentaría el turismo de borrachera. "Se ha querido hacer mucho populismo con esto y creo que malintencionado por algunos grupos que no tienen nada que ver con los vecinos. Hemos explicado el proyecto muchas veces y es fácil de entender", ha expresado.