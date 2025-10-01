Tarragona inicia la construcción de un depósito de aguas en el barrio de la Móra para evitar otras inundaciones

Este miércoles se han iniciado las obras de construcción de un tanque depósito anti-desbordamientos de los Sistemas Unitarios (anti-DSU) en el barrio de La Móra, al este de Tarragona. Este depósito podrá almacenar un máximo de 1.000 m³ de agua, para regular y tratar los desbordamientos, y su instalación tendrá un coste de 1,25 millones de euros.

Esta infraestructura permitirá laminar y regular los caudales generados en los episodios de lluvia intensa, disminuyendo su vertido en el canal de La Móra e, incluso, haciendo cierto grado de depuración sobre los volúmenes que finalmente se abocarán al mar Mediterráneo en la misma playa de La Móra. Las obras tendrán una duración de 4 meses y quieren evitar consecuencias como las que tuvo el paso de un temporal en noviembre de 2024.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado la importancia de esta obra: “Este proyecto nos permitirá mejorar las infraestructuras necesarias de la Móra y minimizar al máximo la posibilidad de rebosaduras del canal. Desde el gobierno municipal reforzamos el compromiso con la ciudadanía del barrio para que sea más resiliente a las tormentas fuertes”.

Estas obras en La Móra forman parte de las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Tarragona, entre el azul y el verde”, un proyecto financiado por los Fondos Europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que apuesta por un turismo verde y sostenible, por una mejora de la eficiencia energética, por la transición digital y por la competitividad en el camino para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La adecuación turística de los recursos naturales del litoral, la pacificación del tráfico al barrio del Serrallo o la mejora de la iluminación y la reducción de residuos del frente marítimo son algunos de los ejes que ayudarán a Tarragona a diversificar la oferta, ampliar los espacios visitables y desestacionalizar la demanda para convertirse, como quiere el Ayuntamiento de Tarragona, en el destino natural y cultural del futuro.