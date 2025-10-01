Muere un pescador al caer accidentalmente de un espigón en el Cap de Salou

Este pasado lunes un hombre de unos 60 años, vecino del Morell, perdió la vida al caer desde un espigón en el Cap de Salou, en término municipal de Salou (Tarragonès) y cerca de la urbanización de La Pineda, en Vila-seca. El hombre, un pescador, se precipió al mar, de donde fue rescatado, aunque finalmente no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

Según explican los Mossos d'Esquadra, el hombre se encontraba en el espigón artificial situado en el Cap de Salou, en la parte del Racó, a poca distancia de la playa de la Pineda. El pescador cayó accidentalmente al mar hacia las 17:00 horas de la tarde del pasado lunes, su compañero se echó al mar para tratar de salvarlo y fue en ese momento en el que los servicios de emergencia recibieron la llamada de socorro.

Al lugar de los hechos acudieron los Mossos d'Esquadra, las policías locales de Salou y de Vila-seca, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como Salvamente Marítimo y la Cruz Roja. Se encontraron al hombre a unos 25 metros de la costa, con problemas para mantenerse a flote.

El sujeto pudo ser rescatado y fue trasladado a tierra, en terrenos del Port de Tarragona, que posee parte de esa zona del Cap de Salou. Una vez allí, el SEM le practicó técnicas de reanimación pero no consiguieron salvarle la vida. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y de las diligencias.