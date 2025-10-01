Sucesos
Detenido un ladrón en Tarragona por dos robos con violencia a tres personas con movilidad reducida
El individuo, de 21 años, tiene antecedentes similares en Castelldefels y Barcelona
Tres detenidos y 3,3 kilos de hachís decomisados en dos operaciones policiales en Tarragona
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado lunes a un hombre de 21 años en Tarragona como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, al cual también se le atribuyen dos delitos de lesiones. Los hechos tuvieron lugar en dos días diferentes durante el mes de septiembre, y la investigación apunta a más personas implicadas.
El primero de los hechos pasó el 16 de septiembre, cuando alrededor de las tres y media el hombre habría abordado por la espalda a dos turistas de edad avanzada en el paseo de Sant Antoni de Tarragona. El ladrón golpeó violentamente a la pareja, los hizo caer y los arrastró por el suelo junto con los caminadores que utilizaban para desplazarse. Después de robarles de una cadena de oro, huyó rápidamente.
Tres días después, el mismo individuo actuó en el cruce de las calles Eivissa y Jaume I. Alrededor de las cinco y media de la tarde se acercó a una mujer por detrás y le intentó sustraer la bolsa de mano. Al oponer ella resistencia le acabó arrancando la cadena de oro que llevaba colgada en el cuello.
Con la descripción del autor facilitada por las víctimas y su 'modus operandi', los investigadores pudieron determinar la identidad del autor, que acumula hasta una decena de antecedentes policiales por hechos similares en Barcelona y Castelldefels. La investigación continúa abierta con el objetivo de detener a otras personas implicadas con los hechos. El detenido ha pasado este miércoles a disposición del juzgado de guardia de Tarragona.
