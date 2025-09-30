Sucesos
Tres detenidos y 3,3 kilos de hachís decomisados en dos operaciones policiales en Tarragona
La semana pasada, un hombre de 58 años fue detenido por llevar 279 gramos de marihuana y una navaja de grandes dimensiones en la ciudad
La Guardia Civil investiga a un cazador de Tarragona por dejar morir a tres perros encerrados en remolques
Este pasado lunes se saldó en Tarragona con la detención de tres personas por llevar varios kilos de hachís en dos operaciones diferentes: uno por parte de la Guàrdia Urbana y dos más por parte de los Mossos d'Esquadra. Se trata de tres hombres de 42, 24 y 27 años, respectivamente, que están acusados de delitos contra la salud pública y que pasarán a disposición judicial en las próximas horas.
El primero de los dos casos ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando los Mossos d'Esquadra encontraron dos kilos de hachís en un coche. En un control en la salida 33 de la autopista AP-7, los agentes vieron que un vehículo circulaba a una velocidad inadecuada y, en pararlo, el conductor se mostró nervioso. Durante las comprobaciones, vieron que tenía antecedentes por delitos contra la salud pública y procedieron al registro del coche.
Los agentes encontraron una bolsa con dos quilos de droga a los pies del copiloto, por lo que tanto él como el conductor, de 24 y 27 años, fueron detenidos y acusados de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.
En el segundo caso, fue la Guàrdia Urbana de Tarragona quién detuvo a un hombre por llevar más de 1,3 kilos de hachís en su mochila. A media tarde, un grupo de vecinos del barrio de Campclar, en Tarragona, alertaron a la policía por dos individuos que estaban consumiendo sustancias estupefacientes en la via pública, concretamente en la calle Riu Llobregat. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Guàrdia Urbana, que inspeccionó e identifico a las dos personas.
A uno de ellos se le encontraron 1.245 gramos en la mochila y otros 70 gramos más que se le localizaron durante el traslado a la comisaría. El hombre, que tiene 42 años, fue detenido y llevado a la comisaría de los Mossos d'Esquadra, ubicada al lado de los hechos.
Un tercer caso de drogas en Tarragona
Por otra parte, la policía local tarraconense detuvo el pasado miércoles a otro hombre, este de 58 años, por el mismo delito contra la salud pública, al llevar 279 gramos de marihuana. Una patrulla que circulaba por la calle Riu Corb del barrio de Campclar vio un hombre que, al detectar la presencia policial, se puso nervioso, lanzó una bolsa de plástico y huyó. Ante esta reacción, los agentes lo persiguieron y lo interceptaron en la misma calle, encontrando la droga. También se le detectó y decomisó una navaja de grandes dimensiones, hechos por los que fue denunciado penalmente.
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control