Reus inicia las notificaciones de su ZBE y se prepara para la entrada en vigor de las sanciones

Reus encara los meses definitivos para tener totalmente activa su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la primera de la demarcación de Tarragona. La fecha final para la entrada en vigor de las sanciones es el 1 de diciembre pero antes, en estos dos meses restantes, el Ayuntamiento avanzará en la implementación de las normativas y de la información a la ciudadanía. Este miércoles, 1 de octubre, la ZBE de Reus iniciará la fase de notificación a los vehículos más contaminantes, todavía sin aplicar las sanciones.

La nueva fase de despliegue de la ZBE reusense se activará esta semana y afectará a los vehículos sin la etiqueta ambiental que otorga la Dirección General de Tráfico (DGT), de personas titulares de los vehículos no empadronadas en Reus o que no pagan el impuesto de circulación a la ciudad. La medida, que se alargará dos meses, hasta el 30 de noviembre, ya estaba prevista dentro de la fase informativa, previa a la aplicación definitiva de la ZBE.

Las notificaciones que se enviarán en esta fase previa informativa podrían no tener en cuenta si el vehículo notificado ha tramitado alguna de las autorizaciones disponibles de la normativa, exenciones o moratorias que especifica la ordenanza de la ZBE. Esta última fase de notificaciones se suma a la campaña informativa que mantiene activa el Ayuntamiento de Reus, a través de la página web de la ZBE, las sesiones informativas que se han llevado a cabo en los centros cívicos y para vecinos, las acciones en las redes sociales y la cartelería en las calles, entre otras acciones.

Dos meses para la implantación definitiva

Terminada esta fase previa, el 1 de diciembre entrará en vigor de forma definitiva la Zona de Bajas Emisiones, de forma paralela a la de Tarragona, con la implantación de las restricciones de acceso y la activación de las sanciones en caso de incumplimiento, concretamente a los vehículos sin distintivo ambiental de personas no residentes en Reus o que no paguen el impuesto de vehículos en la ciudad. En ese momento, los vehículos sin etiqueta dispondrán de hasta 24 días al año para circular por el interior de la ZBE sin necesidad de tramitar la autorización correspondiente, y también podrán acceder a ella si se dirigen a un aparcamiento municipal o a uno privado de uso público con un convenio con el Ayuntamiento.

El horario en el que la ZBE estará activa será el siguiente: los días laborables de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas. Es decir, estará inactiva a todos los vehículos en los días festivos, y también en los laborables en el resto de horas, de 19:00 a 7:00 horas.

La aprobación de la ZBE por parte del consistorio, en diciembre de 2024, marcó la activación de varios canales de atención para resolver dudas de la ciudadanía. Desde este pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Reus ha atendido 710 consultas personalizadas de la ciudadanía en relación con la zona de exclusión. Igualmente, el consistorio recuerda que la ciudadanía tiene a disposición un número de teléfono (977010068), disponible de 9:00 a 14:00 horas, y un correo (zbe@reus.cat), para dirigir sus preguntas acerca de la ZBE y su implementación. en especial, sobre la larga lista de exenciones, autorizaciones y moratorias a determinados vehículos que prevé la ordenanza municipal.