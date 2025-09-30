Éxito de la prueba del sistema de alertas en Tarragona, el Ebro y el Penedès: lo ha recibido "gran parte de la población"

Protecció civil asegura que "gran parte de la población" ha recibido el mensaje de alerta enviado este lunes a las 10 de la mañana, en el marco de una prueba en el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Penedès. El sistema ES-Alert se ha vuelto a testear para "detectar posibles disfunciones y hacer las mejoras que hagan falta", ha explicado la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.

Más de 8.000 personas ya habían respondido la encuesta que acompaña el mensaje media hora después del envío que sirve a la Generalitat para ir implementando mejoras. Unas treinta personas han llamado al 112 a raíz de la prueba, una cifra que ha bajado notablemente desde el inicio, cuando se registraban centenares de llamadas cada vez que había un simulacro.

El día siguiente de un episodio de lluvias torrenciales en las comarcas del Ebro y habiendo utilizado el ES-Alert, Protecció Civil ha vuelto a probar el sistema este martes, tal como estaba previsto. Pocos minutos antes de las 10 de la mañana, los trabajadores de emergencias han enviado un aviso a los alcaldes de la zona afectada explicando que en un rato se haría la prueba. A las diez en punto, se ha enviado el mensaje en catalán, castellano o inglés, según la configuración de cada dispositivo, con un texto que advertía que se trataba de una prueba y que, en caso real, había que seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencias.

Desde el edificio del 112 de Reus, Cassany ha señalado que testear este sistema es "importante" para "detectar posibles disfunciones" y "mejorar lo que haga falta". También para pedir al Estado, que es el proveedor de la herramienta, que haga las "mejoras" necesarias. Además, la directora de Protecció Civil ha insistido en que estas pruebas "permiten a la población continuar profundizando en este sistema de alertas móvil, ver cómo es el mensaje, como suena, verificar qué formato tiene, como se puede recuperar el mensaje, etc.".

Más de 8.000 encuestas

Media hora después de hacer el envío, más de 8.000 personas ya habían respondido la encuesta con la que se acompañaba el mensaje. Se trata de un breve cuestionario que facilita información a Protecció Civil para ir perfeccionando la herramienta. Además, el 112 solo ha recibido unas treinta llamadas relacionadas con el simulacro. Cassany ha hecho una "valoración positiva" recordando que cuando se puso en marcha el sistema, centenares de personas llamaban al teléfono de emergencias.

Protecció Civil también ha explicado que las Terres de l'Ebre ya se encuentran en una situación de "normalidad" después de las lluvias torrenciales de este domingo y que se alargaron hasta lunes. Entre otros servicios, este martes se ha recuperado las clases en los centros escolares y ha podido reabrir el CAP de Amposta tras una incidencia.