Las Terres de l'Ebre se recuperan del día más lluvioso en 30 años con daños en varias calles, caminos y el cementerio de Amposta

Este pasado lunes fue el día más lluvioso en más de 30 años en algunas de las estaciones del Meteocat en las Terres de l'Ebre. Pasadas unas horas, este martes los municipios del Montsià y el Baix Ebre, las dos comarcas más afectadas por los aguaceros, hacían un control de daños: el agua dañó gravemente algunos caminos rurales y lechos de barrancos, y en la ciudad de Amposta, también se han detectado afectaciones en el pavimento de varias calles y en el cementerio.

Puntos como Amposta, els Alfacs (Delta del Ebro) y l'Aldea (Baix Ebre) registraron cifras históricas desde que se tienen registros, en muchos puntos, con más de 200 litros por metro cuadrado de agua acumulada. En la capital del Montsià hubo más de 300 l/m2, el récord de la estación, según datos del Servei Català de Meteorologia (Meteocat). Este martes, en la comparecencia por la prueba de avisos a los dispositivos móviles desde el 112 de Reus, la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha asegurado que las Terres de l'Ebre ya se encuentran en una situación de "normalidad" después del episodio de lluvias intensas que se ha alargado dos días.

Las cerca de 100 escuelas de las dos comarcas que habían cerrado, manteniendo en casa a unos 25.000 alumnos, así como el CAP de Amposta, que había sufrido un desprendimiento, ya han podido abrir con normalidad. También se ha recuperado la circulación de los autobuses interurbanos y el transporte escolar, afectados por las lluvias, y desde el lunes por la tarde ya no se registran vías cortadas al tráfico. Cassany ha celebrado que el episodio se haya cerrado sin afectaciones personales y que la ciudadanía siguiera las indicaciones que se daban desde Protecció Civil.

Amposta, la ciudad más afectada

El término municipal de Amposta, de más de 130 kilómetros cuadrados, es el que se ha visto más afectado. Este lunes, técnicos municipales, acompañados del alcalde, Adam Tomàs, han visitado las zonas más perjudicadas, esencialmente caminos rurales y lechos de barrancos. Según el Ayuntamiento de Amposta han resultado dañados el entorno del barranco de la Rota, algunos tramos de los caminos de Granell, la Pista de Tapà, Miralles y Mas de Carrasca.

Las lluvias también han afectado algunos puntos dentro de la trama urbana de la ciudad, creando agujeros en el pavimento de algunas calles, mientras que en el cementerio municipal se ha escampado y acumulado barro. Todo esto requerirá la intervención municipal a lo largo de los próximos días. Según ha explicado Tomàs a la ACN, los caminos pavimentados han resistido mejor el episodio.

Este martes también se ha sabido que precisamente las Terres de l'Ebre son la zona de Catalunya en el que se han enviado más mensajes de ES-Alert este 2025, con un total de 21 alertas, contando las tres de este pasado lunes. De todas estas, dos corresponden a pruebas de sirenas de riesgo químico y diecinueve a emergencias reales. Trece tienen relación con el plan INFOCAT por el incendio forestal del mes de julio en Paüls, que comportó órdenes de confinamiento en varios municipios; y seis más corresponden al plan INUNCAT por riesgo de lluvias torrenciales en varias fechas.