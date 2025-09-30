40 horas incomunidados y 11 sin luz: Terres de l'Ebre denuncian el mal estado de las infraestructuras

En Mas de Barberans (Montsià) y Campredó (Baix Ebre) han levantado la voz, cansados de quedarse sin luz e incomunicados en cada temporal. En las últimas horas, respectivamente, han permanecido incomunicados 40 horas y sin electricidad otras 11 horas -también en el polígono industrial Baix Ebre-. La gestión de la emergencia este domingo y lunes volvió a complicarse por culpa de unas instalaciones de telecomunicaciones y de electricidad obsoletas y con falta de mantenimiento en las que los alcaldes reclaman mejoras. El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, ha añadido que hay que reducir la burocracia y acelerar los mecanismos de ayudas a los municipios que sufren los efectos del cambio climático y que deben realizar inversiones "cada vez más periódicas y más caras"

La alcaldesa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, lamentó que las fuertes lluvias del domingo y el lunes, con más de 200 litros de agua acumulados en la población, también volvieron a dejar el municipio sin telefonía ni luz. La cobertura de telefonía ha devuelto este martes al mediodía. Como ya han sufrido otros pueblos como Paüls durante el incendio de julio, gestionar la emergencia con la población incomunicada hace que la situación sea crítica.

Infraestructuras obsoletas

En Mas de Barberans, el problema está en un aparato de transmisión de señal obsoleto que requiere la activación manual para reactivarla. "Es un error que conocemos de hace mucho tiempo. Hemos hablado con todo el mundo y el aparato lo seguimos teniendo", ha denunciado Lleixà, aunque la alcaldesa dice que existe un compromiso de Govern para cambiar la infraestructura.

La alcaldesa criticó que las empresas eléctricas y de telecomunicaciones salgan "totalmente impunes" de estas situaciones, que se repiten en cada aguacero. Daniela Lleixà ha reclamado que se implemente el Estatuto de Municipios Rurales "por tener equidad en servicios". "Reiterar la indignación que sentimos como ciudadanos por esta situación que hemos vivido y que pensamos que era totalmente evitable", ha dicho.

Cortes eléctricos

También en Campredó arrastran un largo historial de cortes eléctricos, agravados este verano. Desde agosto han sufrido una decena de interrupciones de suministro, la última durante las trombas de agua. Según el alcalde Damià Grau, la infraestructura, vinculada a la subestación de Amposta, es muy antigua y sufre una carencia de inversiones por parte de Endesa. El alcalde ha alertado de que en cada corte de luz se producen afectaciones graves a los vecinos y sectores comerciales e industriales y ha reclamado que las compañías cumplan los compromisos anunciados de mejora de la red. "No es casualidad, es falta de inversión", lamentó.

También el alcalde de Amposta, Adam Tomàs, donde las lluvias han dejado un récord histórico de lluvia con 300 litros acumulados, ha pedido cambios en la gestión de las ayudas para los desperfectos que provocan las lluvias torrenciales. Justo cuando han iniciado las obras de los daños de la dana de 2023 y se les comunican las ayudas de la dana de 2024, han caído otras lluvias torrenciales que "han vuelto a destrozar infraestructuras que apenas se empezaban a arreglar".

Amposta pedirá la declaración de zona catastrófica y ha instado a Estado y Generalitat a apoyar a los municipios con más agilidad. Tomàs ha señalado que los trámites actualmente se alargan hasta dos años y medio, pero es necesario replantear estos plazos en el actual contexto de cambio climático. "No podemos seguir trabajando con las herramientas del pasado", concluyó.