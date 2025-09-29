El temporal descarga en Terres de l'Ebre y deja récords de 300 litros por metro cuadrado en Amposta

Las Terres de l'Ebre han empezado a ver la luz en el cielo este lunes por la tarde, tras dos días en los que se han registrado cifras récord de agua y acumulación de lluvias sobre todo en el Montsià y el Baix Ebre, así como en el Parc Natural dels Ports. Así, ya por la tarde, cuando el frente se iba desplazando hacia Valencia, el sur de Catalunya ha podido recobrar la normalidad tras una jornada marcada por múltiples incidencias –aunque sin mayor gravedad–, cortes de tráfico y el cierre de los colegios.

La capital del Montsià, Amposta, se ha convertido en el ojo de la tormenta entre el domingo y el lunes. Su estación meteorológica, según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ha alcanzado un nuevo máximo histórico de precipitación diaria desde que, hace más de 30 años, se tienen registros. Los datos hasta las 16.30 horas marcaban una acumulación de 303 mm, aunque también se han registrado cifras muy altas en municipios como Mas de Barberans (Montsià), con 216,6 mm; Els Alfacs (La Ràpita, Montsià), con 208,8 mm; o el parque natural dels Ports, con 202,1 mm.

Centros escolares y circulación

De hecho, la situación en el extremo sur del país se volvió crítica durante la madrugada del domingo al lunes, tal como habían avanzado las alertas del Meteocat y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en paralelo al episodio de lluvias que ha descargado en Castelló y València. Con el aviso de alerta roja, este lunes la normalidad en las Terres de l'Ebre se ha visto alterada: de acuerdo con Protecció Civil, se han suspendido las clases en el centenar de centros de las dos comarcas afectadas que ha afectado a 25.000 alumnos. La Universitat Rovira i Virgili también ha suspendido la actividad presencial en el campus de Tortosa.

Las fuertes lluvias han obligado a cancelar el transporte escolar y han provocado incidencias en el servicio de autobuses interurbanos a lo largo de esta mañana. Hasta cinco carreteras del sur de la demarcación de Tarragona se han visto afectadas: la más importante, la N-340 en varios tramos; pero también la C-12 de Amposta a Tortosa; la TV-3314 entre Godall y Ulldecona; la TV-3408 en Amposta, y la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia. Todas las carreteras han podido recuperar la circulación a lo largo del mediodía y las primeras horas de la tarde de este lunes.

Dos mensajes de alerta

Protecció Civil ha enviado dos mensajes de alerta a los dispositivos móviles de la zona informando de la situación: uno a primera hora para informar de la suspensión de clases y servicios, y para evitar desplazamientos y acercarse a rieras, torrentes y barrancos; y otro a primera hora de la tarde para mantener la precaución una vez las precipitaciones han disminuido.

El mensaje de alerta también ha informado de que mañana martes se podrán retomar las actividades al aire libre y las clases en los centros académicos, aunque manteniendo precauciones. De la misma forma, en las próximas horas, los bomberos revisarán las instalaciones escolares del Montsià y el Baix Ebre para detectar eventuales desperfectos. De acuerdo con Protecció Civil, solo hay dos centros escolares, uno en la Ràpita y otro en Deltebre, que habrían sufrido alguna afectación "puntual".

Incidencias de poca gravedad

Desde el inicio del episodio y hasta este lunes a las cuatro de la tarde, el número 112 de Emergencias había recibido más de cien avisos en las Terres de l'Ebre: tres cuartas partes de ellos en el Montsià y el Baix Ebre. En cuanto a municipios, Amposta encabezaba la lista, con 33 llamadas, seguida de Xerta, con 18. También se han recibido avisos desde las comarcas de Ponent o del Camp de Tarragona.

Entre las incidencias atendidas, ninguna considerada de gravedad, ha destacado el CAP de Amposta, que ha sufrido filtraciones de agua y se ha visto obligado a suspender la actividad programada durante unas horas, aunque sí ha seguido atendiendo las urgencias. A pesar de que la consellera de Interior, Núria Parlon, ha explicado que no se han registrado daños graves, sí que algunos bajos de edificios han quedado inundados y ha habido incidencias en el suministro eléctrico en zonas de los pueblos de la Ràpita, Campredó, la Galera y Mas de Barberans, que se han podido resolver tras 12 horas sin luz.

Otra de las consecuencias del paso de la tormenta por las Terres de l'Ebre ha sido el daño en parte de la cosecha de arroz. El responsable sectorial de Unió de Pagesos, Josep Antoni Vidal, ha explicado que entre el 25 y el 30% de los campos de arroz estaban aún por segar, y que el impacto de las lluvias puede ser "importante" debido a la inundación de los terrenos. El sindicato ya ha avisado de que pedirán una reunión con la administración por considerar insuficiente la cobertura de los seguros sobre las consecuencias de las lluvias.