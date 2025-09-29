Cortada la línea R16 de Rodalies en el Ebro por la avería de un tren durante el episodio de lluvias

La línea R16 de Rodalies de Renfe está cortada desde las cinco y media de la tarde entre las estaciones de Camarles-Deltebre (Baix Ebre) y Aldea-Amposta (Montsià) a causa de un tren averiado, según ha informado Protecció Civil.

Renfe ha especificado que el tren que salía de Tortosa a las cuatro y media con llegada prevista a Barcelona a las siete y media se ha suspendido por incidencia técnica. La compañía ferroviaria ha informado que ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Tortosa y Tarragona para los usuarios afectados.

La incidencia y el corte de la vía se suman al episodio de lluvias intensas que se está viviendo en las Terres de l'Ebre y el sur de Catalunya desde este pasado domingo. Debido a la incidencia, Protecció Civil ha activado el plan de emergencias Ferrocat en fase de prealerta.