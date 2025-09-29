Cinco carreteras cortadas en las Terres de l'Ebre por el episodio de lluvias

Cinco carreteras se encuentran cortadas este lunes a primera hora por el episodio de lluvias en las Terres de l'Ebre. Son la C-12 de Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona, la N-340 entre la Ràpita y Alcanar y la TV-3408 entre Amposta y la Ràpita, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Además, en la N-340 se da paso alternativo a Amposta.

Los Bombers de la Generalitat han recibido 13 avisos hasta las siete de la mañana, ninguno de ellos destacado, a la zona del Ebro, y tres más en las comarcas de Ponent. Por otro lado, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 55 llamadas que han generado 39 expedientes. Las zonas con más llamadas han sido el Baix Ebre (16) y el Montsià (16). Por municipios destacan Xerta (16) y Amposta (9).

En cuanto a la actuación de los Bombers, durante la pasada noche y hasta las 7.30 horas, han recibido avisos de Amposta (7), l'Aldea (2), Tivissa (1), Santa Bàrbara (1), Xerta (1) y Deltebre (1). Por otro lado, el mismo cuerpo ha recibido tres avisos en las comarcas de Lleida. En concreto, en Balaguer, Lleida y Vila-sana.

Los Bombers mantienen el refuerzo de su dispositivo operativo en las comarcas en que se prevé más afectación. En este sentido, a primera hora de este lunes, han desplazado efectivos de las unidades GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales), GRAFO (Grupo de Actuaciones Forestales) y un helicóptero a parques de Bomberos y unidades de las comarcas del sur de Catalunya.

Incidencias en el servicio de transporte

El Departamento de Educación ha decidido, de acuerdo con Protecció Civil, suspender las clases este lunes en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre por el episodio de lluvias. Ante la previsión de lluvias torrenciales hasta mediodía, Protecció Civil ha enviado una alerta a los móviles de la zona informando de la suspensión y pidiendo que se eviten desplazamientos y actividades en el exterior. En el mensaje se alerta también del riesgo de acercarse o atravesar rieras, torrentes o barrancos.

Las fuertes lluvias han obligado también a suspender el transporte escolar en el Baix Ebre y el Montsià y hay incidencias en el servicio de buzo interurbano. En este sentido, el bus exprés Alcanar-Tortosa se desvía por l'Aldea pero hay retrasos en todos los autobuses que pasan por l'Aldea. En líneas generales, hay afectaciones en las líneas Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs y Alcanar-Amposta-Barcelona y Tarragona.

Los municipios más afectados

Amposta ha registrado 246 litros por metro cuadrado desde este pasado domingo al mediodía y Mas de Barberans (Montsià) ha logrado los 168,6. También destaca el registro a los Alfacs (155,9) y en el Parc Natural dels Ports (155,9), mientras que en Tivissa (Ribera d'Ebre) se han acumulado 105 litros por metro cuadrado.

En cuanto a las intensidades, las lluvias han dejado registros de 52,4 litros por metro cuadrado en media hora a Amposta y 27,6 en l'Aldea (Baix Ebre), según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferencia Hidrográfica del Ebro ha informado también de la posibilidad de crecida de los barrancos de Pixadors, Vinaixarop y Rocaborba, en el Baix Ebre. Por el momento, se mantiene el alerta del plan Inuncat en el sur de Catalunya por lo menos hasta el mediodía de este lunes.